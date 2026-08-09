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Dnešní politika je dno, jaké jsem si nikdy nedokázal představit, říká jubilant Prokop

Jindřich Göth
  9:56

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Hudebník Michal Prokop | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zpěvák, skladatel a svého času také politik a moderátor Michal Prokop oslaví 13. srpna osmdesáté narozeniny. Při této příležitosti vydal v červnu koncertní album Live 80 se záznamem vánočního koncertu. V rozhovoru je řeč nejen o něm, ale také o tom, jak nahlíží na současnou politickou situaci.

Pociťujete blížící se osmdesátku?
Organismus v určitých případech volá po servisu, ale s tím se holt nedá nic dělat. Dokud slouží hlava a jakž takž i hrdlo, jdeme do toho. Na pódiu už moc neposkakuju, ale to jsem moc nedělal ani dřív. Mám problémy s koleny, s chůzí a jak říká nás bubeník Pavel Razím - líp už bylo. Ale rozhodně si nestěžuju, mám chuť hrát, vystupovat, lidi docela chodí, kapela šlape, takže zatím je všechno v pořádku.

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