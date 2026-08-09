Pociťujete blížící se osmdesátku?
Organismus v určitých případech volá po servisu, ale s tím se holt nedá nic dělat. Dokud slouží hlava a jakž takž i hrdlo, jdeme do toho. Na pódiu už moc neposkakuju, ale to jsem moc nedělal ani dřív. Mám problémy s koleny, s chůzí a jak říká nás bubeník Pavel Razím - líp už bylo. Ale rozhodně si nestěžuju, mám chuť hrát, vystupovat, lidi docela chodí, kapela šlape, takže zatím je všechno v pořádku.
Dnešní politika je dno, jaké jsem si nikdy nedokázal představit, říká jubilant Prokop
Pociťujete blížící se osmdesátku?
Tipy z televizního programu
Recenze: Lítá v tom 40 %, Transcendence 65 %, Zápisník alkoholičky 60 %, Život 55 %, Tiché místo 65 %, Postradatelní 2 60 %, Mumie se vrací 60 %, Pacific Rim: Povstání 40 %, Docent 65 %, Rocky Balboa 40 %, Zkrat 50 %, Kurýr: Restart 40 %
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr
Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného...
RECENZE: Když ztracená Bára Poláková randí s feministou Markem Adamczykem
Sršatá energie a herecká souhra Marka Adamczyka a Báry Polákové dělá z komedie Rande s feministou událost. Loňskou novinku nyní na své letní scéně hraje pražské Divadlo Ungelt.
OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči
Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...
OBRAZEM: Metalová nálož, celé Brno na Landovi. Festival Hrady CZ rozproudil Veveří
Hudební smršť od známých českých interpretů si tento víkend užívali návštěvníci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ. V kulisách hradu Veveří rozproudili davy zpěváci Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny...
Tři skuteční lidé z Pompejí den před zkázou. Vypráví o nich Hiddleston
Pod názvem Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem přináší streamovací služba Disney+ třídílný dokument, který se obvyklé podobě procházek po historických místech vymyká hned ve dvou...
Dnešní politika je dno, jaké jsem si nikdy nedokázal představit, říká jubilant Prokop
Zpěvák, skladatel a svého času také politik a moderátor Michal Prokop oslaví 13. srpna osmdesáté narozeniny. Při této příležitosti vydal v červnu koncertní album Live 80 se záznamem vánočního...
RECENZE: Horor s atmosférou, tušené zlo. V Draku inscenují Čarodějova učně
Teatrologové prominou, ale nejlapidárnější definici statusu hrdiny znám od Willisova policajta Johna McClana. Když se ho kdosi uprostřed akce ptal, proč to vůbec dělá, odsekl: „Protože to za mě nikdo...
TELEVIZIONÁŘ: Vracejí se Extraktoři. Tentokrát začnou popravou krajana
Druhá řada seriálu Extraktoři, kterou nasazuje streamovací služba Oneplay, opět sleduje speciální útvar pomáhající Čechům z rizikových situací v zahraničí. Něco málo však proti první sérii změnila.
Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr
Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného...
RECENZE: Z atmosféry mrazilo. Ztracený psal na Letné historii českého popu
Pohled z tribun Letenské pláně na rozlehlé pódium Marka Ztraceného obklopené široko daleko davy lidí působil až impozantně. Vedle silného vizuálního dojmu těžil zpěvák také z bohatého zásobníku hitů,...
Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl
„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Zpívá o nás, na nic si nehraje. Fanoušci si užívali koncert Marka Ztraceného
Megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni se nesl ve znamení rodinné pohody, odlehčeného očekávání i nadšení. Přijeli fanoušci ze všech koutů republiky, někteří i ze zahraničí. Podle návštěvníků...
Nebelvírův meč i přesazování mandragory. Čím láká výstava o Harrym Potterovi
Oči tuzemských příznivců ságy o mladém čaroději Harrym Potterovi se v nejbližších měsících budou upírat k Praze. A také z patřičného důvodu. Až do března příštího roku mohou fanoušci v letňanském PVA...
Toyen jako LGBT+ ikona? Důkazy chybí, přivlastňují si spíš její slávu, říká autorka
Patří Toyen mezi queer osobnosti českých dějin? Režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková, autorka dvou knih a filmového dokumentu o slavné malířce, v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlila, proč je podle...