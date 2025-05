Pustit si album Michala Prokopa znamená ocitnout se v domáckém teritoriu. Jako když pravidelně chodíte do jednoho baru či hospody, kde podle zavrzání židle poznáte, kdo právě usedl či odešel. Zároveň vás ale „váš“ podnik dokáže překvapit, potěšit a nabít energií, protože se v něm pokaždé odehraje nový mikropříběh.

Okny vidíte situaci, která se vám zaryje do hlavy a přiměje vás, třebas jen na chvíli, přivřít oči nebo tužkou na účtenku načrtnout pár veršíků. Hudba, která zní z reproduktorů, je rovněž důvěrně známá, pořád ale dostatečně živá, vzrušující a prvotřídně zahraná. Inu, Prokop a Framus Five je záruka kvality. Platí to pochopitelně i pro dvanáct nových skladeb plus závěrečnou svébytnou předělávku šlágru Na shledanou z pera Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

Ostraka 80 % Michal Prokop

Hudbu k třem novým písním složil sám Michal Prokop, zbytek je z pera členů Framus Five, klávesisty Andyho Čermáka, kytaristy Pavla Marcela a baskytaristy Zdeňka Wimpyho Tichoty. Textařsky přispěli Michal Bulíř, Tomáš Roreček, Jan Lacina, Marian Zima a zmíněný Wimpy. Deska startuje floydovsky valivou A přece ráno s výtečně zakomponovanou dechovou sekcí v refrénu.

Na úvod výborně zvolená píseň, na níž přirozeně navazuje typická „prokopovka“ Bezvětří, v níž atmosféru skvěle dobarvují housle Jana Hrubého, hammondy a opět citlivě využité dechy. A teprve po dalších posleších si všimnete perkusí, na něž hrají Imran Musa Zangi a Filip Zangi. Minuli jsme se ve snu plyne v rytmu samby a po ní následuje jeden z vrcholů alba. Skladba Hollywood má s „kinematografickým“ textem s mnoha narážkami na klasickou éru Hollywoodu, především na film Casablanca. V latino rytmu se pohupuje také Ještě pár fotek, Na cestě je zase rozpálená jižanským sluncem a voní asfaltem nekonečné dálnice.

Ostraka dramaturgicky velmi dobře vystavěná. Žánry se přirozeně střídají tak, aby byl posluchač stále v pozornosti. Po říznější kytarovce Blues o prázdném sedle následuje tempově volnější, textově naopak důrazná titulní píseň Ostraka, v níž Michal Prokop slovy Michala Bulíře zpívá o „strachu z pamětníků, když paměť ztrácí, z těch, co se točí na pětníku s morální kastrací“. Naléhavý apel songu ale poněkud rozředí následující legrácka V nákupáku. Zde je žánrová pestrost spíše přítěží, neboť po Ostrace by se slušelo zařadit „na dojezd“ nějakou subtilnější písničku. Třeba Sejmi s nádherně nostalgickou náladou.

Budeme-li brát zmíněnou coververzi Na shledanou spíše jako bonus, pak Ostraka končí písní Vyrovnání, v níž Michal Prokop účtuje se životem a připravuje se na poslední okamžiky: „Ač jsem byl první nebo druhý, věřím, že nezbyly mi dluhy. A nechci mít v tu chvíli hosty, jen malý kousek důstojnosti“. Až z toho běhá mráz po zádech, ale soudě dle energie, která z Ostraky prýští, je na podobné myšlenky ještě spousta času.