GLOSA: Michal Prokop zklidnil předvánoční stres poctivou hudbou

Vypálit hned na úvod největší hity? Odvážný krok, ale proč ne? Po stále uhrančivých úvodních tónech Koleje Yesterday došlo k okamžitému propojení a napojení – géniem požehnaný střet Skoumalovy neokázalé, přitom dokonale promyšlené melodiky a Šrutova daru na dvou verších vystavět nadčasový příběh se prostě nedá oposlouchat.

K tomu Prokopovo frázování, které podtrhuje napjatou náladu, skvostná hra houslisty Jana Hrubého a je tu husí kůže hned zkraje večera. Následuje další perla Blues o spolykaných slovech, z níž slastně mrazí jen při myšlence na ni a hattrick završuje Bitva o Karlův most.

Pak se teprve Michal Prokop přivítá s publikem a upřímnými slovy vzpomene na kamaráda Luboše Andršta. Mohutný aplaus ve stoje byl spontánní a zcela namístě. Jistě by si každý v sále přál, aby ho nebylo třeba, aby se skvělému kytaristovi nemusel posílat pozdrav už tam nahoru, ale i díky tomu dostala jeho duše na věčnosti takovou nálož pozitivní energie, že z toho bude čerpat ještě hodně dlouho.

To byl ostatně smysl a motto celého večera – povzbudit, rozproudit krev v žilách. Vycítili to i přizvaní hosté, kapela Colorful People a nestor českého bigbítu Petr Janda, který jen sám se španělkou zahrál Otázky, Vlak, co nikde nestaví a při stařičké Snad jsem to zavinil já ho zpěvem doprovodil Michal Prokop.

Leader Olympicu se také zhostil role kmotra při křtu alba Mohlo by to bejt nebe..., přičemž vyřkl přání, aby se deska co možná nejdříve pozlatila. Karel Deniš z vydavatelské firmy Supraphon posléze dodal, že album nejen že je už zlaté, ale také platinové.

V Lucerně z něj zazněly mimo jiné skladby Má vlast, Last Minute Man, dále došlo na skladby Stodolní, Kartáček na zuby z desky Sto roků na cestě nebo Poprvé naposledy ze stejnojmenného alba z roku 2006, které zpěvák původně zamýšlel jako své poslední.

Dobře, že se tak nestalo a stále se můžeme spolehnout na to, že Michal Prokop, obklopen ansámblem skvělých muzikantů v čele s vynikajícím kytaristou Pavlem Marcelem, stále tvoří a hraje. Jeho Vánoční koncert nepotřeboval cinkrlátka, cukroví pro oko a ucho, vystačil si s hudbou. Nadčasovou, ryzí, poctivou, která zahřeje, zklidní a pohne čímsi uvnitř každého vnímavého.