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Album k narozeninám. Michal Prokop si nadělil koncertní desku Live 80

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  13:01
U příležitosti blížících se osmdesátin vydal zpěvák a skladatel Michal Prokop koncertní album Live 80. Zaznamenává vánoční koncert, který odehrál 20. prosince loňského roku v pražském Foru Karlín, a kromě starších skladeb obsahuje šest položek zatím posledního alba Ostraka, které bylo na letošních cenách Anděl vyhlášeno albem roku.
Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).

Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha). | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V kategorii Sólový interpret vyhrál Michal Prokop a Framus Five. (11. dubna...
Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).
Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).
Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).
12 fotografií

„Už před časem jsme uvažovali, čím bychom připomněli mé blížící se 80. narozeniny, a editor Karel Deniš se ptal, jestli si pravidelně natáčíme koncerty. Což neděláme, protože to technicky není tak úplně jednoduché, ale inspirovalo nás to k myšlence, že bychom udělali záznam právě z vánočního koncertu. Nicméně až na základě toho, že záznam dopadl velmi dobře, jsme se rozhodli vydat ho na albu,“ vysvětluje Michal Prokop.

Dodává ještě, že z koncertu existují i videa, které hodlá postupně zveřejňovat. Je také možné, že by záznam koncertu odvysílala Česká televize.

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Album Michal Prokop, Framus Five: Live 80 obsahuje patnáct skladeb, přičemž hned na úvod nabízí tři největší Prokopovy hity: Kolej Yesterday, Blues o spolykaných slovech (neboli „Funebráci“) a Bitva o Karlův most. Z Ostraky znějí písně A přece ráno, Bezvětří, Sejmi, titulní Ostraka, Blues o prázdném sedle a V nákupáku.

Nebývá zvykem, aby „zasloužilé“ kapely či interpreti na koncertech hráli tolik nového materiálu, i Michal Prokop připouští, že i takoví Rolling Stones na koncertech hrají především staré pecky.

„My ale věci z Ostraky na koncertech hrajeme. Dokud mám sílu a energii a dokud mi kluci z kapely budou dodávat silný materiál, nevidím důvod, proč ho nehrát na koncertech,“ říká přesvědčeně Prokop.

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A soudě podle formy, s níž se předvedl na loňském vánočním koncertu a pochopitelně i na koncertním albu, mu zatím síla a energie opravdu neschází. Až se nechce věřit, že je to opravdu už dvacet let, kdy Michal Prokop fanouškům nadělil živé album Live 60 se záznamem koncertu v Lucerně. K němu je novinka podle hudebníkových slov jakýmsi pandánem.

A pro pořádek, kromě Michala Prokopa z alba Live 80 slyšíme Framus Five ve složení Jan Hrubý (housle), Pavel Marcel (kytara), Pavel Razím (bicí), Jiří Šíma (saxofon a sbory) a Roman Němec (trubka). Dále na koncertě vystoupili hostující perkusisté Imran Zangi a Filip Zangi, zpěvák a kytarista Karol Komenda a pěvecký sbor Yellow Sisters ve složení Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Hawa Goldin.

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