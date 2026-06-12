Album k narozeninám. Michal Prokop si nadělil koncertní desku Live 80

„Už před časem jsme uvažovali, čím bychom připomněli mé blížící se 80. narozeniny, a editor Karel Deniš se ptal, jestli si pravidelně natáčíme koncerty. Což neděláme, protože to technicky není tak úplně jednoduché, ale inspirovalo nás to k myšlence, že bychom udělali záznam právě z vánočního koncertu. Nicméně až na základě toho, že záznam dopadl velmi dobře, jsme se rozhodli vydat ho na albu,“ vysvětluje Michal Prokop.
Dodává ještě, že z koncertu existují i videa, které hodlá postupně zveřejňovat. Je také možné, že by záznam koncertu odvysílala Česká televize.
|
Vadí mi, jak snadné je dnes někoho doživotně ocejchovat, říká Michal Prokop
Album Michal Prokop, Framus Five: Live 80 obsahuje patnáct skladeb, přičemž hned na úvod nabízí tři největší Prokopovy hity: Kolej Yesterday, Blues o spolykaných slovech (neboli „Funebráci“) a Bitva o Karlův most. Z Ostraky znějí písně A přece ráno, Bezvětří, Sejmi, titulní Ostraka, Blues o prázdném sedle a V nákupáku.
Nebývá zvykem, aby „zasloužilé“ kapely či interpreti na koncertech hráli tolik nového materiálu, i Michal Prokop připouští, že i takoví Rolling Stones na koncertech hrají především staré pecky.
„My ale věci z Ostraky na koncertech hrajeme. Dokud mám sílu a energii a dokud mi kluci z kapely budou dodávat silný materiál, nevidím důvod, proč ho nehrát na koncertech,“ říká přesvědčeně Prokop.
|
RECENZE: Na shledanou? Na loučení času dost, Michal Prokop je ve skvělé formě
A soudě podle formy, s níž se předvedl na loňském vánočním koncertu a pochopitelně i na koncertním albu, mu zatím síla a energie opravdu neschází. Až se nechce věřit, že je to opravdu už dvacet let, kdy Michal Prokop fanouškům nadělil živé album Live 60 se záznamem koncertu v Lucerně. K němu je novinka podle hudebníkových slov jakýmsi pandánem.
A pro pořádek, kromě Michala Prokopa z alba Live 80 slyšíme Framus Five ve složení Jan Hrubý (housle), Pavel Marcel (kytara), Pavel Razím (bicí), Jiří Šíma (saxofon a sbory) a Roman Němec (trubka). Dále na koncertě vystoupili hostující perkusisté Imran Zangi a Filip Zangi, zpěvák a kytarista Karol Komenda a pěvecký sbor Yellow Sisters ve složení Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Hawa Goldin.