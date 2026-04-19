GLOSA: Krásný, ale nikoliv ztráty. Michal Prokop stále drží krok

Autor:
  16:00
Michal Prokop oslaví v srpnu osmdesáté narozeniny. V tvůrčím důchodu byste ho však hledali marně. Právě naopak – i po desítkách let tvorby neustále dokazuje, že nepatří do starého železa a stále dokáže držet krok s dobou i výrazně mladšími kolegy. Důkazem je letošní udílení hudebních cen Anděl Coca-Cola, odkud si během sobotního slavnostního večera odnesl sošku hned ve dvou kategoriích.
Vánoční koncert zpěváka, bývalého politika a moderátora Michala Prokopa v Foru Karlín (Praha, 21. prosince 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).
Obal alba Ostraka
9 fotografií

Odborná porota ocenila jeho album Ostraka, jež nahrál s kapelou Framus Five, jako počin loňského roku. Nejvyšší ocenění si rovněž připsal v kategorii sólový interpret, kde sdílel nominace s loňským oceněným Romanem Holým a o několik generací mladším zpěvákem Benem Cristovao.

„Dokud žiju a dokud to samozřejmě bude k poslechu, budu hrát a zpívat. Konec jednou přijde, to je přirozené a musí se to stát. Ale dokud budu mít energii, jdu do toho,“ okomentoval Prokop v rozhovoru po slavnostním večeru svou neúnavnou touhu nadále tvořit.

Ze svého oceněného alba, které vytvořil se zmíněnou kapelou Framus Five, se kterou spojil své síly již v 60. letech, si osobně považuje všech vytvořených písní. Za výjimečnou však označil skladbu Vyrovnání s hudbou Andyho Čermáka a textem Mariána Zimy.

„Nechci ji komentovat, protože obecně nijak nekomentuji texty, které zpívám. Ať si je každý posluchač vyloží podle svého. Ale tahle zmíněná je výjimečná. Neříkám, že nejlepší, ale výjimečná pro mě je,“ uvedl v rozhovoru.

Texty jako inspirace

A právě texty jsou mu hlavní inspirací v jeho dlouhodobé a úspěšné tvorbě. Podle jeho slov totiž hudba prakticky ze sta procent vzniká na již hotová slova. Skládání hudby se dodnes věnuje sám nebo za pomoci svých kolegů z kapely Andyho Čermáka nebo Pavla Marcela.

Zisku dvou sošek Andělů přikládá ve své kariéře i věku značnou váhu i vzhledem k tomu, že se ho odborná porota rozhodla dekorovat i v konkurenci výrazně mladších konkurentů.

GLOSA: Andělé bouřili nespokojeností. Místo křídel ukazovali vztyčený prostředníček

„V mém věku někteří umělci často kariéru už uzavírají. Jsem už pár let v Síni slávy a není obvyklé, aby se člověk v tomto postavení mohl ještě postavit mlaďochům a dokonce je porážet. Takže to pro mě znamená opravdu hodně,“ doplnil s vděčností oceněný interpret.

Prokop je již od raných 60. let výraznou osobností české rockové a bluesové scény. Mezi jeho známé skladby patří třeba Kolej Yesterday nebo Bitva o Karlův most. Výrazně se před i po sametové revoluci angažoval i v politice. V minulosti zastával také roli moderátora například v televizní talk show z dílny České televize Krásný ztráty

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

19. dubna 2026  14:05

19. dubna 2026

18. dubna 2026  21:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.