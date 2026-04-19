GLOSA: Krásný, ale nikoliv ztráty. Michal Prokop stále drží krok

Odborná porota ocenila jeho album Ostraka, jež nahrál s kapelou Framus Five, jako počin loňského roku. Nejvyšší ocenění si rovněž připsal v kategorii sólový interpret, kde sdílel nominace s loňským oceněným Romanem Holým a o několik generací mladším zpěvákem Benem Cristovao.
„Dokud žiju a dokud to samozřejmě bude k poslechu, budu hrát a zpívat. Konec jednou přijde, to je přirozené a musí se to stát. Ale dokud budu mít energii, jdu do toho,“ okomentoval Prokop v rozhovoru po slavnostním večeru svou neúnavnou touhu nadále tvořit.
Dokud budu mít energii, jdu do toho, říká dvěma Anděly oceněný Michal Prokop
Ze svého oceněného alba, které vytvořil se zmíněnou kapelou Framus Five, se kterou spojil své síly již v 60. letech, si osobně považuje všech vytvořených písní. Za výjimečnou však označil skladbu Vyrovnání s hudbou Andyho Čermáka a textem Mariána Zimy.
„Nechci ji komentovat, protože obecně nijak nekomentuji texty, které zpívám. Ať si je každý posluchač vyloží podle svého. Ale tahle zmíněná je výjimečná. Neříkám, že nejlepší, ale výjimečná pro mě je,“ uvedl v rozhovoru.
Texty jako inspirace
A právě texty jsou mu hlavní inspirací v jeho dlouhodobé a úspěšné tvorbě. Podle jeho slov totiž hudba prakticky ze sta procent vzniká na již hotová slova. Skládání hudby se dodnes věnuje sám nebo za pomoci svých kolegů z kapely Andyho Čermáka nebo Pavla Marcela.
Zisku dvou sošek Andělů přikládá ve své kariéře i věku značnou váhu i vzhledem k tomu, že se ho odborná porota rozhodla dekorovat i v konkurenci výrazně mladších konkurentů.
„V mém věku někteří umělci často kariéru už uzavírají. Jsem už pár let v Síni slávy a není obvyklé, aby se člověk v tomto postavení mohl ještě postavit mlaďochům a dokonce je porážet. Takže to pro mě znamená opravdu hodně,“ doplnil s vděčností oceněný interpret.
Prokop je již od raných 60. let výraznou osobností české rockové a bluesové scény. Mezi jeho známé skladby patří třeba Kolej Yesterday nebo Bitva o Karlův most. Výrazně se před i po sametové revoluci angažoval i v politice. V minulosti zastával také roli moderátora například v televizní talk show z dílny České televize Krásný ztráty