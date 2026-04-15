Michala Pavlíčka vnímáme především jako dlouholetého souputníka Michaela Kocába v kapele Pražský výběr, ale jeho vlastní tvorba, která je často spojená s výraznými ženskými hlasy, rovněž skýtá velmi silný posluchačský zážitek.
Album Na obzoru mělo ohlášené datum vydání v únoru, ale vyšlo až koncem března. Proč ten odklad?
Úplně původně mělo vyjít už na podzim loňského roku, ale měl jsem určité zdravotní problémy, čímž se vydání muselo posunout. Tlačil jsem to před sebou jako buldozer, chtěl jsem, aby deska byla venku v době, kdy jsem měl v O2 universu dva narozeninové koncerty, abych ji tam mohl pokřtít. Což se bohužel nepovedlo.
Začal jsem ho navštěvovat kvůli problému s páteří. Pětikilová kytara skoro celý život na rameni holt nese své „ovoce“.