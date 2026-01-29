RECENZE: Dojatý Michal Pavlíček oslavil sedmdesátku s elánem i pokorou virtuosa

Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)

Jindřich Göth
  11:00
První ze dvou koncertů k oslavě 70. narozenin pojal jeden z našich absolutně nejlepších kytaristů Michal Pavlíček částečně jako ochutnávku nového alba Na obzoru, které vyjde v únoru, a částečně jako průřez repertoárem kapel BSP, Stromboli a Pražský výběr. Připomněl také spolupráci se zpěvačkou Monikou Načevou.

Michal Pavlíček je muž kytary, nikoliv slova. Sám ostatně v sympaticky střídmém a neokázalém průvodním slovu v jedné chvíli poznamenal, že emoce vyjadřuje spíš hudbou. Aplaus ve stoje, kterým vnímavé publikum ocenilo dvouhodinovou porci virtuózně zahrané a zazpívané hudby, jej nicméně nefalšovaně dojal. A lze předpokládat, že především v bloku písní z repertoáru Stromboli, v němž excelovala Bára Basiková, byli zcela legitimně dojati i posluchači.

Další klasiku přišel zazpívat poněkud popletený Vilém Čok, který měl jaksi zmatek v dramaturgii večera.

