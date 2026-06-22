„Začalo září, uběhly vlastně jen dva měsíce, ale mně se začalo strašně stejskat. Co budu dělat?“ popisuje Malátný měsíce, kdy si kapela po velkých oslavách poprvé po letech dala delší pauzu. Hraní je pro něj totiž ta nejlepší část řemesla: „Ve studiu se necítím úplně dobře, tam do toho moc nekecám. Ale živé hraní, to je ten největší rajc.“
V civilu je Michal Malátný, občanským příjmením Novotný, nejradši nenápadný. Na jevišti už to tak ale nejde. „Ve chvíli, kdy vylezete na jeviště a jste nenápadný, tak to nikoho nezajímá. Tam si můžete vymyslet roli. Moje role se jmenuje Michal Malátný a tu si tam hraju a užívám,“ vysvětluje. Sám sebe popisuje jako „xicht a hlas kapely“.
Tahle role má ale i svou odvrácenou stranu. A tak občas po koncertě doslova mizel pod stůl. „Slezl jsem z pódia a styděl se za svůj výkon nejen před lidmi, ale i před kolegy. Musel jsem na dvacet minut zalézt a tam to vydýchat,“ říká. Dnes už se to prý nestává, ale i tak má dny, kdy se „do toho“ nemůže úplně dostat. „Jenže čím víc tlačím, tím horší mi to přijde,“ popisuje.
Po letech ho stále baví i hraní v malých městech a nepřipouští, že by někdy nějaký koncert odflákl. „Jestli je to pro padesát lidí, nebo pro pět tisíc, vždycky jedeme na sto dvacet procent,“ říká. Sám si na sobě cení, že ani po třiceti letech v branži neokoral: „Vím, jak jednoduchý je v tomhle showbyznysu profesní cynismus. Ty písničky hrajete po dvousté, takže je zazpíváte i v bezvědomí, a vás se to vevnitř přestane týkat. To se mi naštěstí neděje.“
Slavný song Tabáček, který na chvíli Chinaski vyřadili ze setlistů, je v tuto chvíli zpátky ve hře. Jednu píseň ale Michal Malátný stále snáší jen stěží. „Je to Dlouhý kouř. Náš první hit. Přijde mi po letech tak naivní, že bych ho nejradši nehrál. Jenže, když ho vyškrtnu, kluci ho tam zase vrátí... Takže to je taková jediná píseň, kterou musím přetrpět,“ popisuje.
Deska možná na jaře
Plánoval někdy Michal Malátný sólovou dráhu? „Ne, nikdy. Už několikrát jsem dostal nabídku na sólovou desku, ale když se mi povede napsat písničku, utíkám s ní do kapely. Mě baví ta kolektivní práce,“ vysvětluje.
Nový singl kapely – Selhání podle mnohých zní jako „staří dobří Chinaski“. Je to pro Michala Malátného lichotka? „Když to někdo řekne, potěší mě to. Máme totiž svůj styl a svou poetiku, a takhle si to překládám,“ odpovídá.
Že k němu dnes vzhlížejí mladší muzikanti, ho dojímá. „Kuba Rybička mi řekl, že byl jako dítě na našem koncertě a tam pochopil, že chce dělat muziku. Kateřina Marie Tichá se prý zase naučila na kytaru jen proto, aby si zahrála Dobráka od kosti. To mě těší,“ popisuje. S Kateřinou Marií Tichou kapela navíc brzy chystá společnou píseň.
A nová deska? Možná na jaře. „Nás netlačí žádný vydavatel ani deadline. Až budeme mít pocit, že těch písniček je dvanáct a jsou silné, vydáme desku.“