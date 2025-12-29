Tenhle idiot napsal Vodu živou? nechápali na Slovensku. Michal Hrůza vzpomíná

Zpěvák Michal Hrůza (2. 4. 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Jindřich Göth
  20:00
Zpěvák a skladatel Michal Hrůza vydal desku Kouzlo samoty se stejnojmennou písní a klipem, který obsahuje záběry z jeho cesty za polární kruh. Najdeme na něm také novou verzi hitu Voda živá, který napsal Anetě Langerové.

V čem podle vás spočívá kouzlo samoty?
Samota obecně je často vnímaná jako něco smutného, co nás trápí. Ale existuje i samota chtěná, toužená, kterou potřebujeme. A co se speciálně téhle písničky týče, jsem autorem skoro všech skladeb na desce. Až na dvě, k nimž hudbu přinesl nový člen kapely Honza Horáček. Sebestřednou a Kouzlo samoty. A právě text k druhé jmenované jsem si nechal až na samotný závěr prací na albu. Ta melodická linka mi přišla nesmírně silná a bylo mi jasné, že potřebuje nějaký speciální zážitek.

Když tenkrát Aneta vyhrála první SuperStar, zkusil jsem jí napsat písničku. Stalo se a ta skladba v mém životě sehrála dost podstatnou roli. Moje tehdejší kapela Ready Kirken to tehdy nesla velmi nelibě, proč píšu někomu jinému, když mám skládat pro ně.

