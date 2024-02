Poetiku Ivana Mládka jsem docenil až v dospělosti, říká Michal Hrůza

Jak jste přišel na nápad koncertu s videoprojekcemi, které v přímém přenosu doprovázejí písničky?

Na hudbě je krásné mimo jiné to, že můžete pořád vymýšlet, čím byste lidi překvapil a zaujal. Koncert v Lucerna Music Baru byl úžasný, poprvé v životě jsem zažil, že publikum v první řadě nekouká na kapelu, ale sleduje na velkoplošné obrazovce videoklip a je svědkem toho, jak se projekce doplňuje s hudbou a naopak. Pro mě osobně to byla taky úplně nová zkušenost, takže jsem si říkal, že by byla škoda, aby to skončilo jen jedním koncertem. Čili se v dubnu vydám do Pardubic, Brna, Ostravy, Vratislavic a Olomouce. Musel jsem brát v potaz, aby šlo o prostory, kam se na pódium vejde velkoplošná obrazovka.