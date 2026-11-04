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Pozemský prach a Boží dech. Michal Horáček pokořil svou další tvůrčí metu

Jindřich Göth
  14:00

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Michal Horáček na koncertě Pozemský prach a Boží dech ve Státní opeře (2. listopadu 2026, Praha) | foto: Jana Hyklová

Textař Michal Horáček vydal první část hudebního projektu Pozemský prach a Boží dech, na němž jeho slova zpívají Ivo Viktorin, Markéta Irglová, Michael Kocáb, Naďa Válová, Robert Křesťan nebo Jiří Lábus s Miroslavem Donutilem. Živě jej představil v pondělí 2. listopadu na scéně Státní opery v Praze pod dirigentským vedením Stevena Mercuria.

Na počátku bylo slovo. Tištěné v podobě sborníku básní Pozemský prach a Boží dech, čtyřiceti zastaveních u Starého a Nového zákona, koncipovaných tak, aby se s nimi mohl ztotožnit i člověk nevěřící. Michal Horáček od začátku počítal s tím, že verše budou zhudebněny, takže je koncipoval jako písňové texty se slovy a refrény.

Letos v lednu v rámci koncertního pořadu Srdce jako kníže Rohan na scéně Studia DVA Michal Horáček společně s Michaelem Kocábem, skladatelem a zpěvákem Ivo Viktorinem, šansoniérkou Naďou Válovou a operními pěvci Vandou Šípovou a Vojtěchem Pelkou nabídli několik písňových ukázek a nyní je k dispozici album Pozemský prach a Boží dech – Starý zákon ve formě CD a 2LP.

Při výkonu Markéty Irglové ve skladbě Veronika bylo hrobové ticho, následované bouřlivým aplausem.

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