Pozemský prach a Boží dech. Michal Horáček pokořil svou další tvůrčí metu

Na počátku bylo slovo. Tištěné v podobě sborníku básní Pozemský prach a Boží dech, čtyřiceti zastaveních u Starého a Nového zákona, koncipovaných tak, aby se s nimi mohl ztotožnit i člověk nevěřící. Michal Horáček od začátku počítal s tím, že verše budou zhudebněny, takže je koncipoval jako písňové texty se slovy a refrény.
Letos v lednu v rámci koncertního pořadu Srdce jako kníže Rohan na scéně Studia DVA Michal Horáček společně s Michaelem Kocábem, skladatelem a zpěvákem Ivo Viktorinem, šansoniérkou Naďou Válovou a operními pěvci Vandou Šípovou a Vojtěchem Pelkou nabídli několik písňových ukázek a nyní je k dispozici album Pozemský prach a Boží dech – Starý zákon ve formě CD a 2LP.
Při výkonu Markéty Irglové ve skladbě Veronika bylo hrobové ticho, následované bouřlivým aplausem.