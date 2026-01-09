Večer byl rozdělen na dvě části. V první zazněly Michalem Horáčkem otextované skladby, které vznikly ve spolupráci s jinými skladateli než s Petrem Hapkou. Michael Kocáb písněmi Sebastián, Sny spravedlivých a Chrlič připomněl sólové album Povídali, že mu hráli z roku 1988, zpěvačka Naďa Válová zazpívala šanson z pera italského skladatele a zpěváka Paola Conteho Jak se ten chlap na mě dívá, který vyšel v roce 2008 na desce Ohrožený druh.
Michal Horáček je textař, který si před sebe velmi rád klade těžké, zdánlivě nemožné úkoly. V rámci večera zavzpomínal, jak jej před lety Michael Kocáb oslovil, zda by mu neotextoval jeho symfonické mystérium Odysseus na motivy Homérova díla. A na odchodu, už prakticky mezi dveřmi prohodil: „Jo a ještě jedna věc, musí to být v klasické řečtině.“
Horáček tedy navštívil antikvariát, koupil si učebnici řečtiny a pustil se do díla. Prý při tom padlo mnoho „sakrů“ – a troufám si říct, že i peprnějších slůvek – nicméně dílo se podařilo a jak se podařilo, připomněl v ukázce kontratenorista Vojtěch Pelka.
Tomu Shakespearovi jsem to prostě musel ukrást, říká Michael Kocáb
Na půdě klasické hudby pak obecenstvo ještě chvíli setrvalo, neboť první část večera Michal Horáček, Michael Kocáb a sopranistka Vanda Šípová uzavřeli árií z chystané společné opery pro Národní divadlo Vyhnání ďáblů z Arezza. Libreto vychází ze stejnojmenného obrazu ze 14. století italského malíře a architekta Giotta di Bondona.
Michael Kocáb coby autor hudby podotkl, že dějově jde o bohužel velmi aktuální dílo – jedná se o podobenství národa napadeného silnější mocností. A připomněl roky 1938, 1968 a vojenský konflikt na Ukrajině.
Po přestávce se obměnila sestava hudebníků na pódiu. Nástroje uchopili moravští muzikanti z kapely zpěváka, skladatele a zvukového mistra Ivo Viktorina, zakladatele kapely AG flek. S Michalem Horáčkem spojil síly v chystaném písňovém projektu Pozemský prach a Boží dech, v němž textař zpracovává biblické motivy.
Povolání textař už dneska prakticky neexistuje, říká Michal Horáček
S Ivem Viktorinem se podle vlastních slov textař ještě donedávna neznal, nicméně jejich setkání bylo rozhodně ku prospěchu věci. Ivo Viktorin obdařil Horáčkovy verše typickou moravskou melodikou, v níž slyšíme ozvěny zmíněného AG fleku, písniček Vlasty Redla nebo i Roberta Křesťana. Folk, bluegrass a k tomu Viktorinův procítěný zpěv, ovšem bez rušivého a nepatřičného patosu. Vše do sebe zapadlo a soudě dle několika písňových ukázek se rodí opravdu pozoruhodné dílo.
A není třeba se obávat, že vzhledem k inspiraci Biblí půjde o záležitost pro užší skupinu posluchačů – Michal Horáček dokázal z příběhů Starého i Nového zákona vyhmátnout mnoho obecně platných, srozumitelných sdělení a také hned několik paralel k současnému dění.