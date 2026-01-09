Srdce jako kníže Rohan. Michal Horáček představil Pozemský prach a Boží dech

Jindřich Göth
  11:40
V rámci koncertního pořadu Srdce jako kníže Rohan představil Michal Horáček ve středu 7. ledna společně s přizvanými hudebníky a zpěváky písně z chystaného projektu Pozemský prach a Boží dech. Na jevišti Studia DVA se představili Michael Kocáb, zpěvák a skladatel Ivo Viktorin se svou kapelou, šansoniérka Naďa Válová či operní pěvci Vanda Šípová a Vojtěch Pelka.
Michal Horáček a hosté ve Studiu DVA na koncertě Srdce jako kníže Rohan (7....

Michal Horáček a hosté ve Studiu DVA na koncertě Srdce jako kníže Rohan (7. ledna 2026, Praha). | foto: Tomáš Tůma, Tůma Labs

Ivo Viktorin ve Studiu DVA na koncertě Srdce jako kníže Rohan (7. ledna 2026,...
Vojtěch Pelka ve Studiu DVA na koncertě Srdce jako kníže Rohan (7. ledna 2026,...
Michal Horáček ve Studiu DVA na koncertě Srdce jako kníže Rohan (7. ledna 2026,...
Naďa Válová a Michael Kocáb ve Studiu DVA na koncertě Srdce jako kníže Rohan...
9 fotografií

Večer byl rozdělen na dvě části. V první zazněly Michalem Horáčkem otextované skladby, které vznikly ve spolupráci s jinými skladateli než s Petrem Hapkou. Michael Kocáb písněmi Sebastián, Sny spravedlivých a Chrlič připomněl sólové album Povídali, že mu hráli z roku 1988, zpěvačka Naďa Válová zazpívala šanson z pera italského skladatele a zpěváka Paola Conteho Jak se ten chlap na mě dívá, který vyšel v roce 2008 na desce Ohrožený druh.

Michal Horáček je textař, který si před sebe velmi rád klade těžké, zdánlivě nemožné úkoly. V rámci večera zavzpomínal, jak jej před lety Michael Kocáb oslovil, zda by mu neotextoval jeho symfonické mystérium Odysseus na motivy Homérova díla. A na odchodu, už prakticky mezi dveřmi prohodil: „Jo a ještě jedna věc, musí to být v klasické řečtině.“

Horáček tedy navštívil antikvariát, koupil si učebnici řečtiny a pustil se do díla. Prý při tom padlo mnoho „sakrů“ – a troufám si říct, že i peprnějších slůvek – nicméně dílo se podařilo a jak se podařilo, připomněl v ukázce kontratenorista Vojtěch Pelka.

Tomu Shakespearovi jsem to prostě musel ukrást, říká Michael Kocáb

Na půdě klasické hudby pak obecenstvo ještě chvíli setrvalo, neboť první část večera Michal Horáček, Michael Kocáb a sopranistka Vanda Šípová uzavřeli árií z chystané společné opery pro Národní divadlo Vyhnání ďáblů z Arezza. Libreto vychází ze stejnojmenného obrazu ze 14. století italského malíře a architekta Giotta di Bondona.

Michael Kocáb coby autor hudby podotkl, že dějově jde o bohužel velmi aktuální dílo – jedná se o podobenství národa napadeného silnější mocností. A připomněl roky 1938, 1968 a vojenský konflikt na Ukrajině.

Po přestávce se obměnila sestava hudebníků na pódiu. Nástroje uchopili moravští muzikanti z kapely zpěváka, skladatele a zvukového mistra Ivo Viktorina, zakladatele kapely AG flek. S Michalem Horáčkem spojil síly v chystaném písňovém projektu Pozemský prach a Boží dech, v němž textař zpracovává biblické motivy.

Povolání textař už dneska prakticky neexistuje, říká Michal Horáček

S Ivem Viktorinem se podle vlastních slov textař ještě donedávna neznal, nicméně jejich setkání bylo rozhodně ku prospěchu věci. Ivo Viktorin obdařil Horáčkovy verše typickou moravskou melodikou, v níž slyšíme ozvěny zmíněného AG fleku, písniček Vlasty Redla nebo i Roberta Křesťana. Folk, bluegrass a k tomu Viktorinův procítěný zpěv, ovšem bez rušivého a nepatřičného patosu. Vše do sebe zapadlo a soudě dle několika písňových ukázek se rodí opravdu pozoruhodné dílo.

A není třeba se obávat, že vzhledem k inspiraci Biblí půjde o záležitost pro užší skupinu posluchačů – Michal Horáček dokázal z příběhů Starého i Nového zákona vyhmátnout mnoho obecně platných, srozumitelných sdělení a také hned několik paralel k současnému dění.

Vstoupit do diskuse

RECENZE: Léta erotická. Nová kniha o Toyen je víc pro koukání než pro čtení

Premium
Malířka Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová

Když to vyšlo jednou, proč to nezkusit podruhé! Andrea Sedláčková vydala předloni svou velkou knihu o Toyen – a nabrala s ní takovou slávu, jakou snad se všemi svými dosavadními tvůrčími počiny...

7. ledna 2026

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

7. ledna 2026  13:25

