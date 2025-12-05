Lucie zažívá renesanci, hlásí Michal Dvořák před největší show v 40leté historii kapely

Čím budou vaše vrcholné koncerty v největší české hale speciální?
Na celé turné a speciálně pro O2 arenu jsme si připravili největší a nejunikátnější scénografii v historii skupiny, sám jsem jejím autorem. Je inspirovaná písničkou Lucy in the Sky with Diamonds od Beatles. Ty diamanty tam máme vyrobené ze zrcadel v nadživotní velikosti a vytvářejí magickou atmosféru.
Diváci zažijí naprosto unikátní audiovizuální setup, který jsme připravovali rok a půl a nic takového se dlouho opakovat nebude. Kdo popřípadě nestihne Prahu, tak má ještě šanci 19. 12. v Plzni na zimním stadionu, kde turné zakončíme.
K oslavám patří hosté. Koho jste si přizvali ke sfouknutí čtyřiceti svíček na pomyslném dortu?
K samotnému vystoupení přizveme naše děti i řadu hostů, kteří se skupinou za tu dlouhou dobu spolupracovali nebo jí vyloženě prošli. Přivítáme úplně první sestavu Lucie se zpěvákem Michalem Penkem, bubeníkem Tomášem Waschingerem a Petrem Francem. Z dalších hostů pak Petra Jandu, Michala Pavlíčka, Michaela Kocába, kteří naši tvorbu nesmírně ovlivnili.
Na co vy osobně se do O2 areny nejvíc těšíte?
Vždycky mám obrovskou radost, když můžeme hrát před lidmi. To je to, co nás nabíjí. Každý koncert je pro mě hudební svátek. Že s vámi diváci zpívají, ženou vás kupředu, vyšlete energii a oni vám vám ji vrátí s mnohonásobně větší silou, to je něco, co se nedá nikde jinde zažít. Je to ta nejlepší droga, kterou znám.
Jak se kapela Lucie za těch úctyhodných 40 let fungování proměnila?
Těch proměn bylo mnoho. Kapelou prošlo spoustu lidí, hostů, zažili jsme dobré i špatné dny a je krásné, že jsme všichni stále naživu. Řekl bych, že Lucie zažívá v posledních měsících renesanci. Jsme rádi, že máme toto nové složení kapely, těšíme se na zkoušky, baví nás to a máme stejnou energii jako na začátku.
A i tato dobrá nálada nás žene k tvorbě desky, která vyjde v příštím roce a bude se jmenovat R.A.D.O.S.T. Těšíme se v příštím roce i na spoustu festivalů, regionálních a klubových koncertů. Tvorba vždycky člověka povznáší – tzn. budou koncerty, bude nová deska a to je to, co nás živí a zároveň neskutečně baví.
Jaké písničky jste se v rámci oslav jubilea rozhodli fanouškům naservírovat?
Zahrajeme ty nejkrásnější písničky, které vznikly během těch 40 let plus naše dvě nové – Marii, která se po 7 měsíců držela na prvních příčkách hitparády a Krása a zázrak a tajemství, což je taková rockovější nová věc.
Dojde i na s Vánoci typicky spojeného Medvídka?
Je to překvapení, které bych neměl prozrazovat, ale když už je to takhle kousek před koncertem, tak určitě se na něj mohou diváci těšit.
Vaše koncerty jsou propojené s charitativní činností. Bude tomu tak i při zbývajících dvou vystoupeních?
Tím, že jsme vyprodali termín 9. 12., tak jsme na poslední chvíli ještě přidali následující den, abychom stejně jako při našem comebacku v roce 2014 podpořili nadace. Máme pocit, že by se takové věci měly napříč společností dělat, když se někomu daří a dělá velké akce.
Podařilo se mi partnersky sehnat autobusovou dopravu a téměř 600 dětí z dětských domovů vozíme po našich koncertech. Dlouhodobě spolupracujeme s nadací Terezy Maxové, se kterou se dlouho známe a účinkovala nám v klipu k písni Pohyby.
Dále pak s nadacemi Pink Bubble, Happy Hearts. Pozvali jsme také děti z Jedličkova ústavu a členy integrovaného záchranného systému, především zdravotnický personál. Zbývající vstupenky jsme pak uvolnili do volného prodeje
Co chcete, aby si diváci nejen v tomto předvánočním čase z tohoto hudebně-dobročinného spojení odnesli?
Myslím, že by si měli odnést to, že je hezké si v tomto čase vzpomenout nejen na své blízké, ale i na ty, kterým se úplně nedaří nebo jim osud nepřál. Lidskost a pospolitost jsou to, co společnost povznáší a žene kupředu. Pokud k sobě budeme milejší, empatičtější a vstřícnější, bude se nám tu všem lépe žít – a je dobré si to alespoň jednou za rok připomenout.