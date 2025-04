Když jsme se před pěti lety potkali naposledy, končila zrovna první vlna covidu. Tentokrát není atmosféra ve společnosti o mnoho veselejší…

Musím přiznat, že pro mě osobně veselejší je. Za ten uplynulý rok se mi toho povedlo tolik, že je to pro mě velmi pozitivní období a velmi plodné. Ale chápu, že to myslíte globálně, a z toho pohledu důvod k radosti fakt nemáme. Mám pocit, že v důsledku covidu je průběh dříve běžných nemocí nějak náročnější, všechny ty chřipky a angíny, které byly dřív za týden pryč, se teď léčí skoro měsíc a nedá se jich zbavit. K tomu politická situace, co si budeme vykládat. Ale co s tím naděláme? Musíme žít dál, nonstop, jinak to nejde.

Karel Gott byl můj velký učitel. A nejen v tom, jak se má člověk chovat obecně nebo jak se má chovat k fanouškům. V naší branži představoval určité pojítko, byl to tmelič a nikdo takový už tady není, kdo by dokázal showbyznys takhle spojovat dohromady.