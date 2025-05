„Jsem rád, že mě pořád hrají a že mě lidé poslouchají,“ říká Michal David v reakci na to, že mnoho mladých dnes objevuje jeho písně skrz taneční videa na sociálních sítích. „Vím, že na moje koncerty chodí sedmileté děti i lidi sedmdesát plus. Ale TikTok nemám, ty videa jsem neviděl, říkal jsem si, že už jsem na TikTok starý,“ komentuje.

Zato na Instagramu zpěvák funguje a nedávno tam zveřejnil video z dovolené s manželkou, kde se snaží dostat do kajaku. „Mělo to přes milion zhlédnutí. Pak tam ale dáte píseň a má to třeba jen patnáct tisíc. Lidi prostě ukazují, jaké věci je zajímají,“ říká. Sám prý necítí potřebu svým idolům nahlížet do soukromí.

Novou desku Život je náš nahrál v Londýně. Ne kvůli prestiži, spíš kvůli změně: „Fanoušci mi psali, že jsem deset let nic nevydal. Řekl jsem si, že když už, tak to udělám jinak – muzikantsky, zraleji.“ Producentem alba je Martin Terefe, spolupracovník Robbieho Williamse. „Nahrávali jsme na techniku ze sedmdesátek. Analog. To je jiný zvuk než dnešní digitál,“ popisuje.

Ačkoliv většina fanoušků zná Michala Davida jako skladatele, tentokrát se rozhodl stát i vlastním textařem: „Na hotelu jsem si večer pouštěl demo nahrávky a napadlo mě, proč bych si to vlastně neotextoval sám? Chtěl jsem, aby tam byl příběh, ve kterém bude kus ze mě. A tak třeba vznikla píseň Náš cíl, která vypráví o čtyřiceti letech s mojí ženou.“

Hit pro Laru Fabian i rodinu Cyrusových

Nejznámější hity Michala Davida se dají charakterizovat jako jednoduché, lehce srozumitelné... Fanoušci ho za to milují, recenzenti kritizují. Souvisí nějak jednoduchost jeho písní s tím, že v osobním životě to mnohdy lehké neměl? Rozhodl se jít cestou hledání balancu? „Přišli jsme o dceru. Když se stane něco takového, nechce se vám dělat nic... Ale kamarád mě tehdy popostrčil, ať napíšu muzikál. Tak vznikla Kleopatra. A ten smutek tam jde slyšet,“ vypráví. Připouští, že právě v těžkých životních chvílích často vznikají nejsilnější díla.

S dcerou Michaelou, která zemřela v deseti letech na leukémii, souvisí i nová píseň Raise Your Head, která se stala hymnou kampaně proti rakovině. Písni propůjčili hlas třeba Lara Fabian, Richard Marx nebo rodina Cyrusových. „To, že se nám povedlo, aby zahraniční hvězdy nazpívaly písničku z Česka, je pro mě totální americký sen,“ říká. A důvod? „Chci, aby po mé dceři zůstal nějaký odkaz.“

Na červen chystá Michal David dvě show v O2 areně. „Najal jsem italský tým, co pracuje pro Andrea Bocelliho a Erose Ramazzottiho. Bude tam pódium uprostřed, devítimetrová projekční fólie, LEDka nad námi, světla, 3D efekty,“ láká. Jak taková show vychází ekonomicky? „Třináct milionů korun jen za techniku. Je to nákladné, ale chci, aby lidi viděli něco, co ještě neviděli,“ usmívá se.

V branži se drží rodák z Prahy, který strávil část dětství i v Itálii, padesát let. „Nevím, jak bych mohl měnit tvář. Člověk má být pořád stejný.“ Tvrdí, že ostré lokty nepotřebuje, stačí najít správnou cestu. „V showbyznysu musíte chápat, že bulvár k němu patří. Dá se s tím naučit žít,“ míní. A konkurenci přeje: „Když se Marku Ztracenému něco povede, hned mu napíšu. Přej a bude ti přáno.“

„Dneska vím, že moje hudba někomu pomohla překonat těžké chvíle. Psali mi lidi, kteří přišli o dítě jako já. Muzika léčí. A proto má smysl to dělat dál,“ dodává.

V rozhovoru se dál dozvíte třeba, jestli bude Michal David sledovat hokejové mistrovství a zdali jeho písně stále zní hokejovou šatnou naší reprezentace. Prozradil také, co si rád pouští za hudbu ve volném čase nebo zdali musí měnit tvář, když vystupuje ve více obchodních či producentských pozicích.