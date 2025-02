Pár přátel. Hit Michala Davida má anglickou verzi, podporuje boj s rakovinou

Do nahrávání se zapojila celá řada světově uznávaných interpretů, kteří přispěli svými hlasy. Mezi nejvýznamnější patří: Billy Idol – britský zpěvák a skladatel, známý hity White Wedding nebo Rebel Yell .

nebo . Billy Ray Cyrus – americký country zpěvák, otec Miley Cyrus, proslulý hitem Achy Breaky Heart .

. Richard Marx – držitel několika cen Grammy, známý baladami Right Here Waiting nebo Hazard .

nebo . Lara Fabian – belgicko-kanadská zpěvačka, autorka hitů Je t’aime nebo Adagio .

nebo . Kimbra – novozélandská zpěvačka, která získala Grammy za duet Somebody That I Used to Know s Gotye.

s Gotye. Lauri Ylönen – frontman finské rockové kapely The Rasmus , známé písní In the Shadows .

, známé písní . Marcelito Pomoy – filipínský zpěvák s unikátním hlasovým rozsahem, známý z America’s Got Talent .

. IL DIVO – světově proslulá operní pop skupina, kterou založil Simon Cowell.