Josef Martínek

9:47

Do pražské O2 areny se Michal David vrátil oslavil své 65. narozeniny. První ze dvou letošních koncertů na originálním kulatém pódiu uprostřed haly trval přes dvě a půl hodiny. Osvědčené hity i některé novinky dostaly publikum do varu, ale v setlistu se objevilo i dost písní, bez kterých by se večer obešel.