Špatná kritika? V pořádku, důvod se zlepšovat, komentuje Michal David recenzi

Jak na křtu prozradil Michal David, zrovna na tuhle písničku byly ze strany posluchačů trochu rozpačité reakce.

„Není to úplně styl, který ode mě lidi očekávají. Dokonce ani u vás na iDNES.cz nebyla dobrá kritika, ale to je v pořádku, alespoň se budeme zlepšovat. Ostatní písničky už více zapadají do mého stylu, i když to nejsou typické davidovky,“ vysvětlil Michal David a dodal, že nechtěl natočit vyloženě hitové album pro fanoušky.

„Není to diskotéková deska, je hodně pestrá, kytarová, má britský sound. Je to zkrátka muzikantské album, na což už mám myslím ve svém věku nárok,“ dodal ještě hudebník a zpěvák.

Na desce se podíleli členové doprovodné skupiny Robbieho Wiliamse a také producent Martin Terefe, držitel Grammy a dalších ocenění mimo jiné za práci pro zpěvačku KT Tunstall, kapelu A-Ha, Jamieho Culluma, Mary J. Blige a dalších.

Na otázku, zda společnou práci něco komplikovalo, odpověděl, že vzájemná komunikace. „Potřebovali jsme pomoc. Krásné na hudbě ale je, že někdy nemusíte tolik mluvit. Stačí jen sedět a hrát. Michal hraje úžasně na piano, já ovládám spoustu nástrojů, takže jsme spolu prostě hráli. O nahrávání v angličtině jsme se vůbec nebavili, Michal řekl, že chce v Anglii natočit české album pro české posluchače,“ vysvětlil Martin Terefe.

„Muzika spojuje. S muzikanty od Robbieho Williamse jsem se bavil o tom, muzika nemusí být vždycky vyloženě umělecky hodnotná, ale má především bavit lidi. Říkali, že je to naprosto v pořádku a že to taky tak cítí,“ dodal ještě Michal David.