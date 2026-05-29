„Když mi bylo něco přes dvacet, vedl jsem si opravdu dobře ve své kariéře a byl jsem bohatý a slavný, ale uvnitř jsem byl docela prázdný a hledal jsem víc, než si koupit něco na Amazonu. Tak jsem začal chodit na psychoterapie. Rok a půl, jednou nebo dvakrát týdně jsem chodil za terapeutem. Dnes lidé mluví víc o duševním zdraví. Ale před 25 lety to bylo tabu. To, že jdete jako mladý muž na terapie, bylo jako kdyby se mnou bylo něco špatně,“ popsal Patrick Kelly.
O INTERVIEW: MICHAEL PATRICK KELLY
„Udělal jsem to, abych se dostal ze svého zmatení. Byl jsem dost zmatený, ztracený, docela prázdný a ta terapie mi opravdu pomohla. Ale druhá věc, která mi opravdu pomohla najít klid na mysli, na duši, byla modlitba a čtení Bible. A pak jsem jezdil do kláštera na tři dny, na týden. A pokaždé, když jsem tam byl, jsem cítil ten klid. Něco, co si za peníze nekoupíte. A začal jsem se zamilovávat do Boha,“ popsal hudebník, který se rozhodl vstoupit do kláštera a strávil tam šest let.
„Když se zamilujete, jste připraveni udělat cokoliv. Opustíte město nebo svou zemi, abyste byl s tím, koho milujete. Můžete změnit vaše oblečení, můžete se lépe chovat, protože jste zamilovaný, protože máte tyto extra superschopnosti. U mě to tak bylo. Byl jsem zamilovaný do Boha natolik, že jsem jen chtěl žít každý den tímhle stylem života. Proto jsem se stal mnichem,“ vysvětlil.
„Ale po šesti letech ti mniši říkali něco jako, že si nemyslí, že je to mé poslání. Říkali, že bych se měl vrátit k hudbě, že je to důležitá kapitola, ale teď odsud padej, najdi si holku, vrať se k hudbě a jdi s Bohem. Tohle mi řekli,“ vzpomíná Kelly.
Pobyt v klášteře už mu nedělal dobře ani fyzicky. „Byl jsem pořád nemocný. A pak jsem nedokázal držet krok s rytmem života v klášteře. A ten mnich mi řekl: ‚Víš, jestli hledáš nějaké znamení, tvoje tělo je znamení.‘ Tak mě vyhodili,“ popsal Kelly, který se vrátil k muzice a v Česku nedávno představil desku Traces, kterou vydal loni v říjnu.
V klášteře jsem musel najít sám sebe, tvrdí Paddy z Kelly Family
České publikum je podle něj jedinečné a rád se sem vrací, ačkoli už nechce být součástí skupiny The Kelly Family, která ho proslavila. „Lidé v České republice jsou tak euforičtí, s vřelým srdcem. Je to vtipné, protože když koncertuji v Německu, Švýcarsku nebo Polsku, velice často vidím českou vlajku. Fanoušci hodně cestují,“ říká.
„Praha je opravdu krásné město. Je to zkrátka působivé město. Miluju ty lidi, tu zemi. Byl jsem v Brně a také myslím, že to byla Plzeň. Nejsem si jistý, pletou se mi ty názvy. Ale byl jsem i v jiných městech a myslím, že je tu spousta lásky a pozitivní energie, která od lidí přichází. Strašně nás to těší,“ dodal Michael Patrick Kelly.