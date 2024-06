Tomu Shakespearovi jsem to prostě musel ukrást, říká Michael Kocáb

Kromě toho pracuje tato renesanční osobnost i na opeře společně s textařem Michalem Horáčkem. Fanouškům se už zanedlouho představí na letošním ročníku festivalu Metronome Prague, kde odehraje průřez svou dosavadní hudební kariérou, která ale, jak sám tvrdí, ani zdaleka nekončí.

Nechci začínat nezdvořile, ale věřím, že narážku pochopíte a neurazíte se. Už jste, pane Kocábe, pozval dál své stáří?

To jste teda začal moc hezky... Nevnímám to, je to jen číslo. A skoro vlastně lituju, že tu sedmdesátku vůbec nějak slavím. Nic se nezmění, ale přiznám se, že mi ten číselný údaj moc příjemný není. Vám taky nebude, každého to štve. Ale na mém pocitu, že je mi tak 35 - 40, se už dlouho nic nemění. Energii mám pořád stejnou. Například dneska jsem zaspal, vzbudil jsem se za deset minut jedenáct, tiskový den tady na firmě mi začínal v jedenáct. V jedenáct deset jsem byl na místě, přičemž jsem jel z Tróji sem do Palackého ulice. To je jak kdybych letěl raketou.