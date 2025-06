Megalomanské Jacksonovy sochy už nikdo nechce. Jednu odstranili šéfové McDonaldu

Původní hliněnou sochu vytvořila americká sochařka Diana Walczaková po konzultaci se samotným Michaelem Jacksonem. Výsledek její práce byl následně naskenován a použit na obal dvojCD HIStory: Past, Present and Future, Book I, obsahující jednak výběr největších zpěvákových hitů, jednak patnáct nových písní. Včetně jímavé balady Earth Song, která strávila šest týdnů na vrcholů britské hitparády.

Následně nahrávací společnosti Sony oslovila britského umělce Stephena Pylea – pracoval například na kulisách pro celosvětové uvedení muzikálu Fantom opery – aby podle obalu alba vytvořil deset soch. Pyle se pustil do práce společně se sochařem Derekem Howarthem v dílně Chrise a Liz Clarkových ve studiích Elstree v Hertfordshire. Výsledné sochy byly vyrobeny ze sklolaminátu a natřeny šedou barvou, aby působily jako kamenné. A jelikož tým pracoval bez možnosti prostudovat řádně prototyp Diany Walczakové, vypadaly sochy trochu jinak než ta na obalu desky.

„Vyrobit za čtyři měsíce deset soch byl docela zápřah, ale díky Derekovi, Chrisovi, Liz a mému tehdejšímu týmu jsme se stali docela efektivní továrnou na monolity Michaela Jacksona,“ zavzpomínal po letech Stephen Pyle.

Michael Jackson se v časech svého triumfování popové scéně – ale i v dobách, kdy jeho jméno už nepředstavovalo stoprocentní komerční i umělecký jackpot – nezříkal žádné okázalosti. Sochy, upozorňující na vydání alba, s ním pak putovaly na turné a jedna taková se objevila i v Praze na Letné. Shodou ironických okolností na místě, kde před mnoha lety stával Stalinův pomník.

Kam se ale sochy poděly po skončení turné? Některé byly nejspíš zničeny, jiné zřejmě uzamčeny kdesi ve skladech, ale několik se jich ocitlo na poměrně kuriózních místech, jak upozornil web britské BBC.

Na pomník krále popu bylo možné narazit na parkovišti rychlého občerstvení McDonald’s v nizozemské vesnici Best. Provozovatel tamní pobočky Peter Van Gelder sochu koupil v roce 1996 od společnosti Sony na charitativním večeru pro dětský fond Ronalda McDonalda.

Z pobočky se díky tomu stalo poutní místo fanoušků Michaela Jacksona, scházeli se u ní v den jeho narozenin, nechávali zde květiny, fotografie, pouštěli si zpěvákovy písničky.

Vše se změnilo v roce 2019, kdy měl premiéru dokument Leaving Neverland, v němž se probírala nová obvinění z Jacksonova sexuálního zneužívání dětí. Peter Van Gelder prohlásil, že v Nizozemsku nebyla na tuto aféru nijak bouřlivá reakce, tudíž chtěl sochu ponechat na místě. Americká centrála McDonald’s ale trvala na tom, aby z okolí tamní provozovny zmizela.

Van Gelder měl v úmyslu ji věnovat fanklubu, ale jelikož se nepodařilo sehnat stavební povolení pro její nové umístění, odpočívá kdesi v garáži pod plachtou.

Jacksona na Mars

Na další Jacksonovu sošnou podobiznu je možné narazit na nádvoří nefunkčního nočního klubu The Baby’O v rakouském městečku Judenau-Baumgarten pár kilometrů od Vídně. Její majitel Franz Josef Zika ji v roce 1998 koupil v charitativní aukci na pomoc Červenému kříži a dal za ni tenkrát 150 000 rakouských šilinků. Dnes se ji zatím bez úspěchu snaží prodat. Rád by dostal 25 000 eur a na otázku, co se sochou provede, nenajde-li kupce, odpověděl: „To nevím. Možná ji pošlu na Mars. Elon to za mě udělá.“

Jedna ze soch byla svého času k vidění ve švýcarském Lausanne v rámci každoroční akce s názvem Luna Park. Organizátoři ji v roce 2008 koupili od člověka, který ji odkoupil od společnosti Sony. Dnes ji už nevystavují, nicméně prodat ji údajně nechtějí.

Cirkus Michael Jackson přijel v rámci turné HIStory i do jihoafrického Johannesburgu, kde v zábavním parku Santarama Miniland, dnes již opuštěném, byla jedna ze zpěvákových soch rovněž vystavená a stojí zde dodnes.

Svým Jacksonem se mohl pochlubit i italský Europark Idroscalo Milano, sochu odhalil v červnu 2019, krátce po uvedení zmíněného dokumentu Leaving Neverland. Provozovatelé parku soše na nějakou dobu zakryli tvář, neboť nechtěli, aby děti u vchodu vítala podobizna člověka spjatého se sexuálním zneužíváním mladistvých. Dnes je zrestaurovaná skulptura k prodeji.

Pokud jde o pražský koncert Michaela Jacksona, kromě fotografií někdejší sochy na Letné jeho jedinou návštěvu v české metropoli dodnes připomíná busta v zahradě Dětského domova Charlotty Masarykové na Zbraslavi. Jde o téměř dvoumetrovou skulpturu z pryskyřice, jejíž autorkou je výtvarnice Daniela Kartáková.