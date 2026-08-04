Michael Jackson, 7. září 1996
Českou metropoli si Michael Jackson vybral jako místo, kde zahájí světové turné k albu HIStory. Nad Letnou tehdy nechal vztyčit svou obří sochu, v Praze pobyl pět dnů a setkal se s prezidentem Václavem Havlem. Jeho koncert navštívilo 120 000 fanoušků, trval dvě a půl hodiny a hudební publicista Josef Vlček na něj po letech zavzpomínal jako na „nervózní a potrhaný“.
Michael Jackson si v rámci pražské návštěvy vyrazil i do ulic, přičemž obličej mu kryla pro něj neodmyslitelná rouška. Na koncert na Letenské pláni prý zpěvák rád vzpomínal, a pokud šlo o zdejší publikum, oceňoval, že je bez předsudků. Jak ale vzpomínal Michael Kocáb, v osobním kontaktu působil Jackson poněkud „mimozemsky“.
„Zkrátka jsem měl trochu pocit, jako když mluvím s Tutanchamonem. Bylo prostě jasné, že ta obří světová sláva na něm zanechala následky. Mohlo to ale taky souviset s tím, že ten den o něm v Blesku na titulní straně vyšel nějaký hanlivý článek, který on nemohl nezachytit. Takže je možné, že mu to běželo hlavou,“ vzpomínal Kocáb, který se schůzky se zpěvákem účastnil na pozvání Václava Havla.