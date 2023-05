Před čtyřiceti lety Michael Jackson poprvé popřel zemskou přitažlivost

Stalo se tak 16. května 1983 při televizním přenosu na počest čtvrtstoletí založení nahrávací společnosti Motown Records.

V pořadu s názvem „Motown 25: Yesterday, Today, Forever“ vystupovala plejáda hvězd, včetně například Diany Rossové & The Supremes. Byl to ale právě rtuťovitý Jackson, jehož s úžasem sledovalo 50 milionů Američanů u obrazovek. Při písni Billie Jean z alba Thriller (1982) totiž poprvé předvedl krok, který vypadal, jako by se pohyboval po povrchu Měsíce. Od té doby jej s větším či menším úspěchem napodobuje řada následovníků.

Jackson měl tehdy na sobě černý klobouk a boty, košili s flitry, tmavé kalhoty, stříbrné ponožky a na levé ruce třpytivou rukavici (v roce 2009 byla vydražena za 350 tisíc dolarů). „Všechno, co udělal, ho napadlo tam na jevišti. Bylo to něco neuvěřitelného,“ řekl jeho bratr Jermaine Jackson. Podstatou „moonwalku“ je precizní koordinace nohou. Zatímco jedna je natažená, druhá předstírá chůzi a zpěvák se přitom pohybuje vzad, jako by popíral zákony zemské přitažlivosti.

Měsíční chůze byla novinkou pro televizní publikum, její techniku už ale dobře znali někteří bezejmenní tanečníci z ulice. Jacksona ji údajně naučil choreograf Jeffrey Daniels. „Moonwalk spočívá v chůzi s pocitem, že země jako by pod tebou ustupovala, a pokud to dokážeš tak, že to nevypadá jako iluze, tak se ti to povedlo,“ vysvětlil Daniels. Podle něj se Jackson pak rozhodl k pojmenování měsíční chůze, ačkoli v ulicích se vžil spíše termín „backslide“ (zpětný skluz).

Inspirací mohla být Jacksonovi také legenda světové pantomimy – Marcel Marceau, kterého „král popu“ velmi obdivoval a spolupracoval s ním. Francouzský mim měl totiž ve svém programu scénku nazvanou Chůze proti větru, kde „moonwalk“ používal. Ještě před Jacksonem se o měsíční chůzi pokoušeli zpěváci David Bowie či James Brown nebo tanečník Bill Bailey. Například Bowie trénoval pod vedením Étienna Decrouxe, který byl i choreografem Marceaua.

Jackson za svou kariéru prodal 750 milionů desek, vydal 13 singlů, které se dostaly na první příčky žebříčků prodejnosti. Guinnessova kniha rekordů jej zaznamenala jako nejúspěšnějšího hudebníka všech dob a jeho album Thriller jako nejprodávanější album všech dob. Zpěvák získal 13 cen Grammy a byl poctěn oceněním Nejlepší umělec století. Na Jacksonův charakteristický taneční prvek odkazuje také jeho autobiografie Moonwalk a film Moonwalker (1988).

Zpěvák zemřel v roce 2009 na srdeční zástavu způsobenou předávkováním léky. V 50 letech chystal hudební návrat.

Záznam prvního moonwalku Michaela Jacksona: