Stovka účinkujících, Lucie i Havel. Festival Mezi ploty v Bohnicích má letos nabito

Autor: ,
  15:59
Připravovaný 34. ročník festivalu Mezi ploty láká návštěvníky více než stovku účinkujících, kteří 30. a 31. května vystoupí v parku Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Vůbec poprvé se k nim přidá i poprocková skupina Lucie. Akce spojená s rozšířením povědomí o psychických onemocnění letos navíc i připomene nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta Václava Havla.
Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku Robert Kodym (9. prosince 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...
Kateřina Marie Tichá
Michal Hrůza na festivalu Benátská! s Impulsem (26. července 2024)
Kapela Poletíme?
18 fotografií

Patronem festivalu Mezi ploty zůstává režisér Václav Marhoul, který si ve svém cyklu Tuláci po hvězdách bude opět povídat s různými osobnostmi. V multižánrovém programu vystoupí na deseti festivalových scénách také Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Adam Mišík, Poletíme?, Michal Hrůza, Tomáš Klus, Vosto5, Tomáš Matonoha nebo Lukáš Pavlásek.

Zájemci mohou navštívit představení Antiwords, inspirované Havlovou hrou Audience, v podání souboru fyzického a experimentálního divadla Spitfire Company, a také havlovská představení Vršovického divadla MANA a Divadla na druhém tahu.

„Václav Havel byl pro mě osobně vždycky velká inspirace, a tak mám radost, že jeho narozeniny můžeme na festivalu oslavit tím nejlepším možným způsobem – představením jeho vlastní kreativity,“ uvedl ředitel a zakladatel festivalu Mezi ploty Robert Kozler.

Mladá krev v Hradci. Yungblud poprvé vyveze svůj festival a rovnou k nám

Divadelní dramaturgie festivalu v kamenném Divadle za plotem nabídne také autorskou one man show Tomáše Matonohy anebo amatérský soubor Kardio Theatre, který se ve svém kabaretu rozhodl zkoumat, zda jsou duševní nemoci pohlavně přenosné.

Na divadelní scénu v plenéru pak přijede tanečnice Antonie Svobodová, Divadlo Disk, Damúza s představením pro děti i dospělé či Dismanův rozhlasový dětský soubor.

Ani letos nebude ve festivalovém parku chybět Divadelní scéna smíchu s kabaretem a stand-up comedy. Dorazí například Vosto5, Underground Comedy nebo uskupení Na stojáka s Ester Kočičkovou, Karlem Hynkem a Petrem Vydrou.

Rock for People 2026: program, vstupenky, ubytování a doprava

Na hlavní scéně na louce před nemocničním kostelem se také představí zpěvačka a herečka Berenika Kohoutová či kapela Děda Mládek Illegal Band. Nezávislou hudební scénu zastoupí Duende, kteří se pohybují ve vodách jazzu, africké muziky a flamenca, swingově-trampské Nové struny, hardrockový Red Baron Band nebo elektropopové uskupení Midi Lidi.

Pro děti má festival kromě činohry a loutkového divadla přichystanou taky Rodinnou hudební scénu, kde vystoupí Pam Rabbit, Adam Mišík, Kašpárek v rohlíku, Sto zvířat nebo Kateřina Marie Tichá. Chybět nebude ani relaxační zóna.

Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá

Pražský kulturní festival Mezi ploty se od podobných akcí liší především místem konání. Akce mimo jiné přibližuje téma psychiatrie a duševně nemocných pacientů veřejnosti. Od roku 2014 festival umožňuje desítkám neziskových organizací prezentovat se před návštěvníky, a to zejména těm, které nabízejí pomoc potřebným. První ročník festivalu se uskutečnil v roce 1992. Výtěžek ze vstupného jde jako dar ve prospěch léčebny.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

RECENZE: Když je Bůh rudý, jde z toho mráz po zádech. Jak se žije čínským křesťanům

Kniha Bůh je rudý: Rozhovory s čínskými křesťany.

Čínský prozaik, básník a hudebník Liao I-wu žije od roku 2011 v exilu Německu. Podařilo se mu utéci z Číny, v níž po léta čelil pronásledování i vězení a jeho knihy jsou v zemi zakázány. Některé...

25. února 2026  15:41

RECENZE: Elvis Presley in Concert. Král rokenrolu už zase zvedá ze sedadel

75 % Premium
Z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Nerozhoduje, jestli ho milujete, míjíte nebo neznáte. S neskutečnou intenzitou a energií, ve stále stupňovaném tempu prostě nenechá nikoho v klidu. Uhrane v dosud neviděných záběrech, z nichž režisér...

25. února 2026

Elektro i filmové klasiky. Českého lva doprovodí hudba Adriána Čermáka

Slovenský hudební skladatel Adrián Čermák.

Slavnostní předávání filmových cen Český lev, které se 14. března uskuteční v pražském Kongresovém centru, bude pro letošní ročník propojené s hudebním doprovodem od slovenského skladatele Adriána...

25. února 2026  13:33

Po Marťanovi přichází Spasitel. Už i Ryan Gosling zachraňuje lidstvo. Z vesmíru

Ryan Gosling ve filmu Spasitel

Do kin míří adaptace bestselleru Spasitel od Andyho Weira, muže, který nám naservíroval nezapomenutelného Marťana. Spasitel není jen další vesmírnou odyseou, je to emocionální horská dráha, která...

25. února 2026  12:12

Hudba o snech a nejasných vizích. Tata Bojs pokřtí nové album V původním snění

Kapela Tata Bojs po vystoupení na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí...

Skupina Tata Bojs oznámila vydání nového alba s názvem V původním snění. Podle členů kapely bude plné písniček o snech a nejasných vizích. K poslechu bude od 26. února. V ten samý den ho kapela také...

25. února 2026  11:39

RECENZE: Svůdný a sexy. Albový debut Leigh-Anne roste každým poslechem

Zpěvačka Leigh-Anne

V září loňského roku vydala Jade Thrilwall, bývalá členka britské popové dívčí kapely Little Mix, výborné sólové album That’s Showbiz Baby. Nyní se s vlastní deskou o slovo hlásí její kolegyně...

25. února 2026  9:59

KVÍZ: Záhadná Foglarova čtvrť. Vyhrajte v soutěžním kvízu knihu Tajemná Řásnovka

Takhle si čtvrť Řásnovka z Foglarova románu představoval ilustrátor Marko...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemná Řásnovka v novém vydání a k dostání bude...

vydáno 25. února 2026

Vinnetou i Robinson v socialistické ČSSR. Znalec líčí, jak vznikaly slavné „kodovky“

Premium
Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré...

Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech. A holky i kluci, rodiče i prarodiče,...

24. února 2026

Wednesday 3 přivítá posilu ze seriálu Stranger Things. Tim Burton je nadšený

Jena Ortega a Winona Ryder na zahájení 81. ročníku mezinárodního filmového...

V blíže neurčené oblasti v okolí irského Dublinu začalo natáčení třetí řady úspěšného seriálu Wednesday. Režie se opět ujal Tim Burton a na plac přivolal i svou dávnou kamarádku, která hrála v jeho...

24. února 2026  16:56

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

24. února 2026  15:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Daniel Vávra už nepokračuje v tvorbě videoher pro Warhorse. Čeká ho jiný úkol

Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...

Zakladatel Warhorse Studios a vývojář světově úspěšných videoher Mafia a dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vávra, se už dále ve studiu nebude věnovat tvorbě nové hry. Podle serveru...

24. února 2026  14:40

GLOSA: Ten plamen hoří už 50 let. Novinka U2 rozkrývá bolavé rány, ale nabízí i naději

Premium
Zpěvák kapely U2 Bono na koncertě v Milánu v roce 2025

Irská čtveřice U2 vydala ve středu 18. února bez předchozího upozornění EP Days of Ash s pěti novými skladbami a básní Wildpeace izraelského autora Jehudy Amichaie. V písni Yours Eternally hostuje Ed...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.