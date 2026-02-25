Stovka účinkujících, Lucie i Havel. Festival Mezi ploty v Bohnicích má letos nabito

Patronem festivalu Mezi ploty zůstává režisér Václav Marhoul, který si ve svém cyklu Tuláci po hvězdách bude opět povídat s různými osobnostmi. V multižánrovém programu vystoupí na deseti festivalových scénách také Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Adam Mišík, Poletíme?, Michal Hrůza, Tomáš Klus, Vosto5, Tomáš Matonoha nebo Lukáš Pavlásek.
Zájemci mohou navštívit představení Antiwords, inspirované Havlovou hrou Audience, v podání souboru fyzického a experimentálního divadla Spitfire Company, a také havlovská představení Vršovického divadla MANA a Divadla na druhém tahu.
„Václav Havel byl pro mě osobně vždycky velká inspirace, a tak mám radost, že jeho narozeniny můžeme na festivalu oslavit tím nejlepším možným způsobem – představením jeho vlastní kreativity,“ uvedl ředitel a zakladatel festivalu Mezi ploty Robert Kozler.
|
Mladá krev v Hradci. Yungblud poprvé vyveze svůj festival a rovnou k nám
Divadelní dramaturgie festivalu v kamenném Divadle za plotem nabídne také autorskou one man show Tomáše Matonohy anebo amatérský soubor Kardio Theatre, který se ve svém kabaretu rozhodl zkoumat, zda jsou duševní nemoci pohlavně přenosné.
Na divadelní scénu v plenéru pak přijede tanečnice Antonie Svobodová, Divadlo Disk, Damúza s představením pro děti i dospělé či Dismanův rozhlasový dětský soubor.
Ani letos nebude ve festivalovém parku chybět Divadelní scéna smíchu s kabaretem a stand-up comedy. Dorazí například Vosto5, Underground Comedy nebo uskupení Na stojáka s Ester Kočičkovou, Karlem Hynkem a Petrem Vydrou.
|
Rock for People 2026: program, vstupenky, ubytování a doprava
Na hlavní scéně na louce před nemocničním kostelem se také představí zpěvačka a herečka Berenika Kohoutová či kapela Děda Mládek Illegal Band. Nezávislou hudební scénu zastoupí Duende, kteří se pohybují ve vodách jazzu, africké muziky a flamenca, swingově-trampské Nové struny, hardrockový Red Baron Band nebo elektropopové uskupení Midi Lidi.
Pro děti má festival kromě činohry a loutkového divadla přichystanou taky Rodinnou hudební scénu, kde vystoupí Pam Rabbit, Adam Mišík, Kašpárek v rohlíku, Sto zvířat nebo Kateřina Marie Tichá. Chybět nebude ani relaxační zóna.
|
Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá
Pražský kulturní festival Mezi ploty se od podobných akcí liší především místem konání. Akce mimo jiné přibližuje téma psychiatrie a duševně nemocných pacientů veřejnosti. Od roku 2014 festival umožňuje desítkám neziskových organizací prezentovat se před návštěvníky, a to zejména těm, které nabízejí pomoc potřebným. První ročník festivalu se uskutečnil v roce 1992. Výtěžek ze vstupného jde jako dar ve prospěch léčebny.