Festival Mezi ploty se nevzdává. V říjnu se vrací do areálu v Bohnicích

Pořadatelé původně akci překřtili na Mezi ploty před ploty a pódium kvůli opatřením proti šíření covidu-19 plánovali postavit před branami nemocnice. Na poslední chvíli však dostali zprávu, že se festival ve skromnějším provedení může konat přímo v nemocničním areálu.



„Přestože se festival rozsahem trochu uskromní, určitě nic neutrpí na kvalitě. Svým vystoupením jej totiž podpoří umělci jako Michal Pavlíček s Monikou Načevou, Prago Union, Tomáš Klus, Marta Jandová či Cocoman,“ uvedla Kateřina Hubertová.

Na tradičním místě před kostelem vyroste pódium a plenérová scéna, kde vystoupí více než dvě desítky hudebních a divadelních souborů. Dramaturgie festivalu si i v omezené podobě zachová žánrovou pestrost – nabídne hip hop, reggae, rock, alternativu, tanec, nový cirkus i divadlo. Mezi účinkujícím budou kapely Please The Trees, Th!s, Sto zvířat, Sunflower Caravan, Sacra Circus, dále Bohnická divadelní společnost, Losers Cirque Company nebo Kašpárek v rohlíku.

Vstup na festival je zdarma, ale počet návštěvníků na místě bude omezený. „Festival Mezi ploty si prochází těžkým obdobím, ale vždycky se stane něco, co nás povzbudí, abychom neházeli flintu do žita. Letos to byl třeba fakt, že jsme už podruhé získali prestižní označení EFFE Label od Evropské asociace festivalů, nebo to, že se tolik umělců, kteří na tom sami nejsou finančně dobře, rozhodlo na akci vystoupit za snížený honorář,“ sdělil ředitel festivalu Robert Kozler.