Kytarové snění. Sestavu Metronomu doplní britští Manic Street Preachers a Slowdive

  11:08
Festival Metronome Prague 2026 oznamuje další zvučná jména. V sobotu 20. červa vystoupí velští rockeři Manic Street Preachers, psychedeličtí vizionáři The Flaming Lips a kapela Slowdive, která patří k průkopníkům žánru zvaného shoegaze.
Velšská kapela Manic Street Preachers: Sean Moore, Nicky Wire a James Dean...

Velšská kapela Manic Street Preachers: Sean Moore, Nicky Wire a James Dean Bradfield

Manic Street Preachers na festivalu Rock for People (6. července 2019)
Manic Street Preachers na festivalu Rock for People (6. července 2019)
Slowdive v roce 1991
Primavera Sound 2014: Slowdive
Manic Street Preachers jsou jednou z nejvlivnějších a nejikoničtějších rockových kapel, které kdy vzešly z Walesu. Jejich hudba propojuje silné texty s nekompromisní energií a politickým přesahem, díky čemuž si kapela vydobyla status jedné z nejdůležitějších formací britské rockové historie.

Co se britských Slowdive týče, jejich hudba je spojená s duchem přelomu 80. a 90. let, kdy na kytarové nezávislé scéně kralovaly skupiny využívající ve svém zvuku kytarové vazby, éterické vokály a celkově zasněnou atmosféru. Jednou z nich byli právě Slowdive, jejichž alba Souvlaki nebo Pygmalion patří k pilířům žánru shoegaze.

První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště

The Flaming Lips se od svého vzniku stali jednou z nejvlivnějších, nejnepředvídatelnějších a nejzásadnějších sil americké alternativní rockové scény. Jejich koncerty jsou vždy velkolepým zážitkem plným emocí, vizuální kreativity a hudební svobody.

Tato trojice doplní již před časem oznámení headlinery Nicka Cavea a jeho The Bad Seeds a Stinga. Dále na letišti v Letňanech vystoupí britská zpěvačka Chezile, švédská elektro-popová provokatérka Cobrah, španělská zpěvačka Judeline, britská indie-rocková kapela Overpass nebo tuzemský projekt Yes and Maybe.

