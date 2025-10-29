Kytarové snění. Sestavu Metronomu doplní britští Manic Street Preachers a Slowdive

Manic Street Preachers jsou jednou z nejvlivnějších a nejikoničtějších rockových kapel, které kdy vzešly z Walesu. Jejich hudba propojuje silné texty s nekompromisní energií a politickým přesahem, díky čemuž si kapela vydobyla status jedné z nejdůležitějších formací britské rockové historie.
Co se britských Slowdive týče, jejich hudba je spojená s duchem přelomu 80. a 90. let, kdy na kytarové nezávislé scéně kralovaly skupiny využívající ve svém zvuku kytarové vazby, éterické vokály a celkově zasněnou atmosféru. Jednou z nich byli právě Slowdive, jejichž alba Souvlaki nebo Pygmalion patří k pilířům žánru shoegaze.
První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště
The Flaming Lips se od svého vzniku stali jednou z nejvlivnějších, nejnepředvídatelnějších a nejzásadnějších sil americké alternativní rockové scény. Jejich koncerty jsou vždy velkolepým zážitkem plným emocí, vizuální kreativity a hudební svobody.
Tato trojice doplní již před časem oznámení headlinery Nicka Cavea a jeho The Bad Seeds a Stinga. Dále na letišti v Letňanech vystoupí britská zpěvačka Chezile, švédská elektro-popová provokatérka Cobrah, španělská zpěvačka Judeline, britská indie-rocková kapela Overpass nebo tuzemský projekt Yes and Maybe.