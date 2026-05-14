Festival se poprvé uskuteční v místech poblíž stanice metra, kde se obvykle konají velké koncerty světových hudebních hvězd. V areálu bude i odpočinková zóna nebo místo pro prezentaci neziskových organizací.
„Prosíme diváky, aby nejezdili auty, protože v Letňanech není možnost parkování. Doprava je možná především metrem nebo autobusy. Metro bude fungovat standardně do půlnoci, případně budeme posilovat soupravy,“ zní doporučení jednoho z pořadatelů Martina Voňky.
„Do areálu vneseme komfortní prvky pro diváky, jako je kvalitní gastronomie, a poprvé budeme mít k dispozici dvě velkokapacitní tribuny a chystáme i kvalitní sociální zázemí včetně keramických toalet,“ dodává Voňka.
Dalšími zahraničními hosty budou mimo jiné zpěvačka Lykke Li, „angažovaní“ rockeři Manic Street Preachers, dále skupiny Razorlight, The Flaming Lips nebo jedni z nejslavnějších představitelů žánru shoegaze, britští Slowdive. Na festival poprvé zavítá také španělská zpěvačka Judeline kombinující elektroniku a latinské rytmy.
„Lykke Li, která se na koncertní pódia vrací po několikaleté pauze, na festivalu představí nové album Afterparty. Skupinu Balu Brigada, která na sebe výrazně upozornila jako host Twenty One Pilots, čeká první samostatný koncert v Praze,“ podotkl Ondřej Pojzl ze společnosti Live Nation.
Domácí scénu zastoupí Mat213 & Gufrau, Marie April, Marcell & fiedlerski nebo I Love You Honey Bunny.
Po deseti letech existence oznámili před časem zakladatelé Metronome Prague partnerství s koncertní promotérskou společností Live Nation Czech Republic. „Spojení s Live Nation nám otevírá nové možnosti, a především přináší sílu posunout naši vizi na světovou úroveň,“ řekl spoluzakladatel Metronome Prague David Gaydečka.