Nick Cave, Sting či Tom Odell. Festival Metronome Prague láká na hvězdy

Autor: ,
  14:25
Hudební festival Metronome Prague nabídne ve dnech 19. až 21. června v Letňanech na třech scénách desítky vystupujících. Hlavními taháky budou Nick Cave and the Bad Seeds, Sting či písničkář Tom Odell, předskokan pražského koncertu Billie Eilish v O2 areně.
Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024). | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Festival se poprvé uskuteční v místech poblíž stanice metra, kde se obvykle konají velké koncerty světových hudebních hvězd. V areálu bude i odpočinková zóna nebo místo pro prezentaci neziskových organizací.

„Prosíme diváky, aby nejezdili auty, protože v Letňanech není možnost parkování. Doprava je možná především metrem nebo autobusy. Metro bude fungovat standardně do půlnoci, případně budeme posilovat soupravy,“ zní doporučení jednoho z pořadatelů Martina Voňky.

„Do areálu vneseme komfortní prvky pro diváky, jako je kvalitní gastronomie, a poprvé budeme mít k dispozici dvě velkokapacitní tribuny a chystáme i kvalitní sociální zázemí včetně keramických toalet,“ dodává Voňka.

RECENZE: První výkop Metronomu provedl Nick Cave, síť se chvěje ještě teď

Dalšími zahraničními hosty budou mimo jiné zpěvačka Lykke Li, „angažovaní“ rockeři Manic Street Preachers, dále skupiny Razorlight, The Flaming Lips nebo jedni z nejslavnějších představitelů žánru shoegaze, britští Slowdive. Na festival poprvé zavítá také španělská zpěvačka Judeline kombinující elektroniku a latinské rytmy.

„Lykke Li, která se na koncertní pódia vrací po několikaleté pauze, na festivalu představí nové album Afterparty. Skupinu Balu Brigada, která na sebe výrazně upozornila jako host Twenty One Pilots, čeká první samostatný koncert v Praze,“ podotkl Ondřej Pojzl ze společnosti Live Nation.

Domácí scénu zastoupí Mat213 & Gufrau, Marie April, Marcell & fiedlerski nebo I Love You Honey Bunny.

Po deseti letech existence oznámili před časem zakladatelé Metronome Prague partnerství s koncertní promotérskou společností Live Nation Czech Republic. „Spojení s Live Nation nám otevírá nové možnosti, a především přináší sílu posunout naši vizi na světovou úroveň,“ řekl spoluzakladatel Metronome Prague David Gaydečka.

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj

Premium
Scenárista Rudolf Merkner. Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a on...

Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...

RECENZE: Fanouškovské uspokojení. Dokument o Iron Maiden se vyhýbá temným chvílím

Premium
Snímek z dokumentu Iron Maiden: Burning Ambition

Pět desetiletí už na hudební scéně působí britská heavy metalová kapela Iron Maiden. Celovečerní dokumentární snímek Iron Maiden: Burning Ambition mapuje její kariéru s vrcholy, pády, emotivními...

14. května 2026

Vánoční Gala Balet přiveze do Česka Labutí jezero, Louskáčka i Korzára

Vánoční Gala Balet vás zve na okouzlující cestu do světa klasického tance.

Vánoční Gala Balet zavede v prosinci diváky v pěti sálech napříč Českem na okouzlující cestu světem klasického tance, kde se na jednom jevišti setkávají ty nejkrásnější momenty světových baletních...

14. května 2026  12:42

Postoupí Daniel Žižka do finále Eurovize? Večer vystoupí s písní Crossroads

Český zpěvák Daniel Žižka na tyrkysovém koberci při slavnostním zahájení...

Za několik hodin odstartuje ve Vídni druhé semifinálové kolo 70. ročníku soutěže Eurovision Song Contest, kterého se zúčastní i zástupce Česka. Zpěvák Daniel Žižka vystoupí se skladbou Crossroads...

14. května 2026

Tomáš Klus ruší nejbližší koncerty. Na videu vylíčil zdravotní potíže

Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupil i zpěvák Tomáš Klus. (srpen...

Zpěvák a písničkář Tomáš Klus musel ze dne na den zrušit několik plánovaných koncertů kvůli zdravotním problémům. Lékaři mu objevili hematom na hlasivkách, kvůli kterému momentálně nemůže zpívat.

14. května 2026  11:31

Punkový kabaret. Do Prahy přijede americká dvojice The Dresden Dolls

Dvojice The Dresden Dolls

Americké duo The Dresden Dolls se po letech vrací v plné síle s nově nahraným albem Yes, Virginia…(Tailor’s Version) a světovým turné, které nemine ani Prahu. Do prostor ARCHY+ slibuje dvojice Amanda...

14. května 2026

Konec v Česku si nepřipouštím. Pojedu naplno do posledního dne, říká Matt Field

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Matt Field, britský velvyslanec v...

Může se stát úspěšným diplomatem i introvert? Britský velvyslanec Matt Field je vzhledem ke své popularitě v Česku důkazem toho, že ano. V Rozhovoru Moniky Zavřelové popisuje, jak každý den o kus dál...

14. května 2026

Proč lidé nemají rádi Eurovizi? Kritici mluví o politice i nespravedlivých výhodách

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Eurovize patří k nejsledovanějším hudebním soutěžím světa, zároveň ale každoročně vyvolává ostré debaty. Kritici jí vyčítají politiku, taktické hlasování, převahu angličtiny i to, že některé země...

14. května 2026

„Může zachraňovat životy." Moravec vydává druhou knihu s leteckým záchranářem

Knižní rozhovor od Martina Moravce Marek Dvořák: Už letím

Tři roky od vydání úspěšného knižního rozhovoru s Markem Dvořákem k němu Martin Moravec v nové publikaci opět nasedá do záchranářského vrtulníku. Kniha s názvem „Už letím“ slibuje třicet příběhů,...

13. května 2026  20:01

Eurovize 2026: Kdo reprezentuje Česko a kdy sledovat přenos z Vídně

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Jedna z největších hudebních televizních show odpočítává hodiny do velkého finále. Letošní ročník Eurovize ve Vídni začal v úterý 12. května prvním semifinále. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí ve...

13. května 2026  18:02

Nečekané polsko-české vítězství ve III. světové. Marek Daniel se objeví v satiře

Michal Režný, Daniel Malchar, Anna Tomaszewska a, Marek Daniel v inscenaci...

Co když ve třetí světové válce USA anektují Grónsko, Rusko dobude Pobaltí a Slovensko s Maďarskem se k ruské velmoci připojí dobrovolně? Koprodukční inscenace Činohry Národního divadla a Divadla J....

13. května 2026  16:52

Pamatujete si svůj první den na Spotify? Aplikace slaví 20 speciálním přehledem

Aplikace Spotify, ilustrační foto. (13. června 2025)

Streamovací platforma Spotify nabízí svým uživatelům v rámci 20. výročí fungování personalizovaný přehled Párty roku, která jim připomene jejich hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci -...

13. května 2026  14:45

