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Konec jedné hudební tradice. Festival Metronome Prague už příští rok nebude

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  15:44

Nick Cave & the Bad Seeds na festivalu Metronome Prague 2026 (Letiště Letňany, Praha). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na facebookovém profilu hudebního festivalu Metronome Prague se objevilo oznámení o tom, že příští ročník se konat nebude. Pořadatelé vysvětlují okolnosti, které je k tomuto rozhodnutí vedly, a zároveň slibují další akce.

„Milí hudební přátelé, dovolte nám, abychom vás informovali o našem rozhodnutí. Velmi nás to mrzí, ale nebudeme organizovat další ročník festivalu Metronome Prague 2027. V tuto chvíli to znamená konec jedné festivalové metropolitní tradice pod značkou Metronome Prague,“ stojí v prohlášení na facebooku festivalu, pod nímž jsou podepsáni pořadatelé David Gaydečka a Martin Voňka.

„Důvodů je více. Věděli jsme, že metropolitní festivaly to nemají snadné, ale věřili jsme, že v Praze různé překážky překonáme. Přes veškerou vaši podporu, osobní účast a spolupráci na rozvoji Metronome Prague se nám nepodařilo takových diváků i dlouhodobých strategických partnerů najít dostatek pro budoucí pokračování,“ pokračuje prohlášení.

Problém je podle Davida Gaydečky také v aktuální společenské situaci v Praze, nedostatečné podpoře radnice a také v nepříznivé atmosféře, umocněné stěžovateli, která postupně komplikovala hladký průběh koncertů především ve večerních hodinách.

„Neloučíme se. Naopak. Chystáme pro vás další hudební události. Nebudou koncentrované do jednoho víkendu, ale budou probíhat v různých termínech v průběhu celého roku. Brzy dáme vědět. Budeme se těšit na některé z příštích akcí,“ uzavírají svůj post pořadatelé.

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