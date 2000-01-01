náhledy
Letošním ročníkem se rozloučil hudební festival Metronome Prague. Za deset let jeho trvání přivezli pořadatelé do Prahy hned několik zahraničních hudebních hvězd. Mimo jiné britskou zpěvačku Jade, která předvedla strhující roztančený set na letišti v Letňanech. Podívejte se na další zvučná jména, které k nám festival přivezl.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Dvakrát se na Metronomu představil Nick Cave - v letech 2022 a 2026. A pokaždé to byl jedinečný zážitek.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Zpěvák Jay Kay, ústřední postava skupiny Jamiroquai, dovezl na Metronome Prague 2023 nálož funku, disca a dobré nálady.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Francouzská zpěvačka Zaz se nestraní co nejtěsnějšího kontaktu s publikem. V roce 2023 si na Metronomu vyšlápla přímo do prvních řad.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Švédská zpěvačka a skladatelka Tove Lo v roce 2023 na Metronomu vystoupila ve velmi neformálním outfitu.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Headlinerem ročníku 2026 byl britský písničkář Tom Odell. Odehrál tklivý, emotivní koncert.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nostalgici a pamětníci britké nezávislé scény zaplesali při vystoupení britské shoegazové kapely Slowdive.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V rámci Metronome Warm Up v roce 2021 se na Výstavišti v Holešovicích představila trip-hopová skupina Morcheeba v čele se zpěvačkou Skye Edwardsovou.
Autor: Michal Turek, MAFRA
Britská elektronická dvojka Underworld připomněla v roce 2022 atmosféru roztanečných devadesátek a přivezla nálož hitů včetně klasiky Born Slippy.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Nicky Wire, baskytarista velšské rockové kapely Manic Street Preachers, která v roce 2026 na Metronomu zahrála největší hity včetně ústřední melodie filmu a seriálu M.A.S.H. Suicide is Painless.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vystoupení excentrického, žánry překračujícího písničkáře Becka se v roce 2022 díky nepřízni počasí málem nekonalo.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Jedním z headlinerů ročníku 2025 byla zpěvačka a skladatelka Alanis Morissette. Největší aplaus sklidila ze skladbami z alba Jagged Little Pill. Další hvězdy už festival do Prahy nepřiveze, pořadatelé oznámili, že s jeho současnou podobou končí a zaměří se na menší projekty.
Autor: Jan Hlaváček