Dvakrát Cave, Morcheeba či Alanis. Jaké hvězdy přivezl končící festival Metronome

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Tipy z televizního programu
Recenze: Na tělo 65 %, Něco za něco 50 %, Hodinový manžel 40 %, Opice 55 %, Babylon 70 %, Milost 75 %, Trans 60 %, Muž z oceli 60 %, Tiché místo 65 %, Motorkáři 60 %
OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani
Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...
Hrozný. Odvážný. Hodný Oscara. Film Digger s Tomem Cruisem rozděluje kritiky
Do kin vstupuje začátkem října nové komediální drama Digger oscarového režiséra Alejandra G. Iñárritua. Snímek v hlavní roli s Tomem Cruisem však ještě před uvedením rozděluje odborné kritiky,...
Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu
V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...
Elijah Wood je opět Frodem. Pán prstenů: Hon na Gluma představil první snímky
Elijah Wood se v chystaném snímku Pán prstenů: Hon na Gluma, vrátí ke své patrně nejslavnější roli hobita Froda Pytlíka. Studio Warner Bros uveřejnilo první snímky z natáčení v Hobitíně v režii...
Zemřel Kamil Pulec spjatý se Slováckým divadlem, hrál i v Četnických humoreskách
Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní...
Udílení Cen Thálie se blíží. Slavnostním večerem poprvé provede Martin Myšička
Už za pár hodin budou známí čerství držitelé divadelních Cen Thálie. Slavnostní ceremoniál začne v 20:00 hodin v historické budově Národního divadla a přímý přenos nabídne ČT. Průvodcem bude filmový,...
Lunetic si zopakoval třicetiny. Tentokrát i s Martinem Kociánem, hala z něj šílela
„Rádi slavíme,“ vysvětlil Vašek Jelínek s úsměvem druhou oslavu třicetin skupiny Lunetic. Na té loňské chyběl zakládající člen Martin Kocián, takže byl důvod dát si repete. Návrat v pravém slova...
Devadesátky byly hodně naivní, vzpomíná Martin Kocián z kapely Lunetic
Kapela Lunetic i s hostujícím bývalým členem Martinem Kociánem vystoupila v pátek 2. října v pražském O2 universu. Ještě před koncertem byla skupina k dispozici na krátký rozhovor, v němž mimo jiné...
TELEVIZIONÁŘ: Na východ od ráje. Z klasiky je seriál v produkci Kazanovy vnučky
Nominace Jamese Deana na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Na východ ráje se stala vůbec první posmrtnou nominací v dějinách cen americké filmové akademie.
V příběhu unesených chlapců se držím reality. Pohltilo je zlo, ale vzdorovali, líčí Klečka
Román Černý kos vznikl na motivy skutečného případu únosu a zneužívání dvou chlapců a přinesl jeho autorovi cenu Magnesia Litera. „Pro mě je to především příběh o hrdinství, které není závislé na...
Za dva týdny by jí bylo 100 let. Zemřela oceňovaná herečka Ranošová
Necelé dva týdny před svými 100. narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová, sdělila dnes mluvčí Národního divadla moravskoslezského (NDM) Šárka Swiderová. Ranošová byla jednou ze...
Cigárko s Rumlem i fotky od bodyguarda. Letiště vystavuje snímky Václava Havla
Fotky celkem pětadvaceti autorů jsou zastoupeny na výstavě Václav Havel: Příběh v obrazech, která byla ve čtvrtek slavnostně zahájena na pražském letišti. K vidění jsou slavné snímky ze sametové...
VIDEO: Mladý Douglas šplhá na Ještěd za pivem. Znělka jako z Varů zve na festival
Cameron Douglas, syn oscarového herce Michaela Douglase, šplhá společně se svým parťákem na Ještěd dát si nejlepší pivo ve městě. Černobílý snímek s vtipnou pointou zve fanoušky kinematografie na...
Překonávat hranice nejen rocku. Praha zažije koncertní premiéru Greta Van Fleet
Držitelé ceny Grammy a jedna z nejvýraznějších rockových kapel své generace Greta Van Fleet poprvé zahraje v Česku. Skupina představí 22. května příštího roku v pražské O2 areně nové album Palace...
Výstavy, setkání, videomapping. Havlovy devadesátiny připomínají desítky akcí
První polistopadový prezident Václav Havel by v pondělí 5. října oslavil kulaté 90. narozeniny. Hlavní město na oslavu významného českého dramatika, disidenta a světově uznávaného státníka uspořádala...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Zakopl před královnou, nepoznal Bushe. Havlův dvorní fotograf vzpomíná
„Existuje něco jako ne-náhoda. Osud, chcete-li,“ uvažuje v rozhovoru pro iDNES.cz Tomki Němec. Ve svých šestadvaceti letech se stal osobním fotografem Václava Havla. Během porevolučních let s ním...
Dvakrát Cave, Morcheeba či Alanis. Jaké hvězdy přivezl končící festival Metronome
Letošním ročníkem se rozloučil hudební festival Metronome Prague. Za deset let jeho trvání přivezli pořadatelé do Prahy hned několik zahraničních hudebních hvězd. Mimo jiné britskou zpěvačku Jade,...