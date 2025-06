Alanis Morissette, Rag’n’Bone Man, Die Antwoord. Je tu festival Metronome Prague

„Program Metronome Prague každý rok pečlivě skládáme s ohledem na zpětnou vazbu našich návštěvníků. Letos jsme dramaturgii zkoncentrovali a celý areál bude kompaktnější, což všem umožní zažít intenzivní hudební program bez zbytečného přebíhání. Každý den nabídne silné hudební momenty, pečlivě vyvážené mezi domácí a zahraniční scénou, známými tvářemi i čerstvými objevy. Stále si zakládáme na kvalitním zázemí, včetně komfortní gastro zóny a služeb pro pohodlí všech návštěvníků,“ říká David Gaydečka, jeden z organizátorů Metronome Prague.

Čtvrteční večer 19. června ovládne Pocta rockovým ikonám. Michal Prokop na scéně v Moon Clubu pokřtí nové album Ostraka a spolu s Framus Five samozřejmě také zahraje a zazpívá. Na pódiu je vystřídá Jasná Páka s Davidem Kollerem a také Dádou Albrechtem. Vystoupí také zpěvačka Monika Načeva, výrazná osobnost české alternativní hudební scény.

Na pátek 20. června pořadatelé připravili vystoupení estonského rapera a zpěváka Tommyho Cashe, který na sebe na letošní Eurovizi upozornil skladbou Espresso Macchiato, díky níž obsadil třetí místo. Tahákem je rovněž Nxdia, britská zpěvačka a songwriterka s egyptskými kořeny, která svým emotivním hlasem a moderním popovým zvukem oslovuje především generaci Z.

Z českých interpretů pátečního dne zmiňme písničkáře Thoma Artwaye nebo Michala Foreta, používajícího umělecké jméno MikAel, jehož na pódiu doprovodí zpěvačka Tonya Graves.

V sobotu 21. června Metronome vyvrcholí koncertem Alanis Morissette, která připomene třicet let od vydání průlomového alba Jagged Little Pill s hity You Oughta Now, Ironic, Head Over Feet nebo Hand In My Pocket. Britský zpěvák a skladatel Rag’n’Bone Man, vlastním jménem Rory Charles Graham, rozvibruje hlavní scénu multižánrovou směsí blues, soulu a hip-hopu.

Dorazí také Die Antwoord, divoká raveová dvojice z Jihoafrické republiky, která už od roku 2008 válcuje scénu mixem elektroniky a rapu. Fontana stage bude patřit třem českým zpěvačkám – Anetě Langerové, Báře Polákové a Kláře Vytiskové.

Finále sobotního večera bude v režii britského projektu The Streets, který v roce 1994 uvedl v chod rapper Mike Skinner. Průlomem bylo hned debutové album Original Pirate Material z roku 2002, které zaujalo jedinečnou kombinací grimeu, garage, 2 stepu a také Skinnerovým civilním přednesem a propracovanými texty.

Po setmění pak festival rozhýbou dýdžejské sety ve vnitřních pavilonech Výstaviště.