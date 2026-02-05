Festival Metronome Prague je kompletní. Pořadatelé oznámili poslední hvězdy

  11:06
Metronome Prague 2026 odhaluje finální podobu line-upu. K již oznámeným jménům, mezi něž patří Nick Cave & The Bad Seeds, Sting, Jade, Manic Street Preachers, Don West či The Flaming Lips, přibývají Tom Odell, Lykke Li a Balu Brigada.
Pátečním headlinerem festivalu bude Tom Odell, který již na Metronome Prague vystoupil v roce 2018. Autor hitu Another Love, který je známý svými intenzivními a emotivními koncerty, což potvrdil i při svém loňském vyprodaném vystoupení v Praze nebo jako předskokan Billie Eilish.

Ještě před ním vůbec poprvé v Praze vystoupí švédská zpěvačka Lykke Li, která na Metronome Prague představí nové písničky. Publikum se může těšit na její nezaměnitelný hlas, silné emoce a melancholickou atmosféru. Lykke Li se vrací na koncertní pódia po několikaleté pauze a fanouškům sdělila, že chystaná deska The Afterlife by mohla být její poslední.

Kytarové snění. Sestavu Metronomu doplní britští Manic Street Preachers a Slowdive

Festivalový program v sobotu odpoledne odstartuje novozélandská indie popová kapela Balu Brigada. Skupina na sebe výrazně upozornila jako hosté Twenty One Pilots a letos ji čeká první samostatný headline koncert v Praze.

Sestavu letošního ročníku Metronome Prague doplní pražský rapper Anki – držitel ceny Vinyla za album I Fant to Feel Safe.

