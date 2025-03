Pestrý a kompaktní. Michal Prokop pokřtí na Metronome Prague nové album

Kromě hudby nabídne osmý ročník festivalu i moderní design a současné umění.

„Zveme diváky jak na koncerty hvězd, tak po skončení hlavních koncertů na party ve třech Křižíkových pavilonech. Loni jsme tam otevřeli první pop-up výstavu Met Gallery. Letos nabídneme umělecké instalace ve všech vnitřních prostorech. Celý areál prošel úpravou, na základě podnětů našich návštěvníků bude kompaktnější,“ uvedl jeden z organizátorů David Gaydečka.

Páteční program nabídne britskou zpěvačku s egyptskými kořeny vystupující pod jménem Nxdia a britské trio HotWax. „Jestli vás baví kapely jako Hole nebo The White Stripes, na HotWax si určitě zajděte,“ doporučila Michaela Jiráčková, dramaturgyně hudebního programu.

V sobotu hlavní scénu Metronome Prague opanuje britský zpěvák a skladatel Rag’n’Bone Man, vlastním jménem Rory Charles Graham. Na Výstavišti představí repertoár postavený na multižánrové směsi blues, soulu a hip-hopu. Po sedmnácti letech v Praze vystoupí Alanis Morissetteová s hity jako Thank U, Ironic nebo You Oughta Know. O závěr se postará Mike Skinner a jeho projekt The Streets. Do Moon clubu zavítá mimo jiné třeba britský umělec Rufus Miller, kterého proslavila spolupráce se Stingem.

Na tradiční originální spojení umělců na Metronome Prague naváže například MikAel (Michael Foret) se zpěvačkou Tonyou Graves. Audiovizuální show do Prahy přiveze estonský rapper a umělec Tommy Cash. V závěrečný den bude Fontana stage patřit třem českým zpěvačkám – Anetě Langerové, Báře Polákové a Kláře Vytiskové.