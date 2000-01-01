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Druhý den má za sebou hudební festival Metronome Prague. Sobotní program přivítal řadu zahraničních interpretů a kapel, kterým vévodilo večerní vystoupení podmanivého Nicka Cavea a jeho kapely The Bad Seeds, kteří se s nadšením na festival vrátili po čtyřech letech. Návštěvníkům připravili velmi emotivní až hypnotický zážitek. Třídenní akce končí tuto neděli. Jako zlatý hřeb večera vystoupí populární britský zpěvák Sting.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zažít koncert Nicka Cavea je vždy nesmírně silný zážitek a jeho vystoupení na Metronomu nebylo výjimkou. Prakticky od první vteřiny husí kůže, mrazení v zádech, příval emocí a až nábožné vytržení.
Autor: Petr Topič, MAFRA
I kdyby Cave sestavil koncert ze samých B stran singlů, stejně by ho nadšený dav nosil na rukou, jako tomu bylo v Letňanech.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Když Nick Cave a The Bad Seeds odpálili úvodní Get Ready for Love bylo jasné, že i když má člověk za sebou několik koncertů australského bouřliváka, bude zas a znovu hypnotizován. Energií, nasazením, až na dřeň prožitými drásavými i konejšivými skladbami.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ale aby nebyla řeč jenom o Nicku Caveovi, jeho koncerty by nebyly tak hypnotické nebýt skvěle hrajících The Bad Seeds. Jmenovitě je nutné vyzdvihnout strhující hru bubeníka Jima Sclavunose a samotnou existenci šamana Warrena Ellise, doprovázejícího „šéfa“ na housle, kytaru, syntezátor a také pěvecky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Cave výtečně pracuje s publikem. A to mu vynaloženou energii vrací měrou stonásobnou. Napojení je dokonalé, výbuch euforie v Papa Won’t Leave You, Henry by rozsvítil menší město.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Řádný set skončil čtrnáctiminutovou písní Hollywood z alba Ghosteen a pak Nick Cave uvedl hru na přídavky. „My teď jakože odejdeme, ale okamžitě se vrátíme a zahrajeme další skladby“. Kapela přihodila dunivý The Weeping Song, Wide Lovely Eyes a na dobrou noc smířlivou baladu Into My Arms.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Fanoušci byli ve varu. Vytupující s nadšením podporovali bouřlivým potleskem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Odpoledne zahráli také velmi dobrý set shoegazers Slowdive, svého času jedna z nejvýraznějších kapel britské nezávislé kytarové scény.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zpěvačka a kytaristka britské kapely Slowdive Rachel Goswellová, její magický hlas společně s kytarou Neilem Halsteada tvoří charakteristický zvuk skupiny.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Manic Street Preachers si pro potřeby Metronome Prague připravili speciální festivalový set složený prakticky ze samých hitových jistot: Motorcycle Emptiness, You Stole the Sun from My Heart nebo A Design for Life.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Publikum v pražských Letňanech svou energickou show rozpálila i americká rocková kapela The Flaming Lips.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Dalším bodem programu Metronome Prague festivalu v pražských Letňanech bylo i vystoupení kanadského elektronického duo Purity Ring.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nick Cave & the Bad Seeds na festivalu Metronome Prague 2026 (Letiště Letňany, Praha).
Autor: Petr Topič, MAFRA