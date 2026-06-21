OBRAZEM: Nick Cave si podmanil druhý den Metronomu. Diváci byli v úžasu

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GLOSA: Nicka Cavea na Metronomu nosili hypnotizovaní fanoušci na rukou
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GLOSA: Nicka Cavea na Metronomu nosili hypnotizovaní fanoušci na rukou
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Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Jason Bourne 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Pařba ve Vegas 60 %, Noc v muzeu 2 60 %, Terminátor: Temný osud 60 %, Moje tlustá řecká svatba 65 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...
Mohli všichni - vystupující, zvukaři, světla, dokonce i diváci. Ale chyběla technika. Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden. Na poslední chvíli...
Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....
Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...
Festival Smetanova Litomyšl kromě vlastních projektů přebírá též pořady, které zazněly jinde, ovšem v Litomyšli splynou s její výjimečnou atmosférou. Tak tomu bylo i s českou premiérou dosud neznámé...
Druhý den má za sebou hudební festival Metronome Prague. Sobotní program přivítal řadu zahraničních interpretů a kapel, kterým vévodilo večerní vystoupení podmanivého Nicka Cavea a jeho kapely The...
Herec Marek Adamczyk prožije nadcházející letní večery v prostorách Nejvyššího purkrabství Pražského hradu, kde v rámci Letních shakespearovských slavností (LSS) ztvární postavu Antifola Efezského v...
V sobotu zemřela v 76 letech spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová. Patřila mezi nejvíce překládané chorvatské autory. Její knihy jako román Ani mouše by neublížili o válce v Jugoslávii...
Zažít koncert Nicka Cavea je vždy nesmírně silný zážitek a jeho vystoupení na Metronomu nebylo výjimkou. Prakticky od první vteřiny husí kůže, mrazení v zádech, příval emocí a až nábožné vytržení....
Dvě deci tuše je dokumentární film Ester Geislerové o potřebě zmapovat, obsáhnout a pochopit život a osobnost jejího předčasně zesnulého otce. Film vznikl v produkci její sestry Ani Geislerové a...
Nad celou 141. sezonou hradeckého Klicperova divadla se jako Kristus nad Riem tyčí strhující Rostandův a Lančaričův rapující Cyrano, aniž by v hip hopu ztratil cit a étos. Obstojí i poslední z letos...
Málokomu se poštěstí, aby se stal legendou za pouhých pět let a z nich pak těžil po zbytek života. Zpěvačce Yvonne Přenosilové se to podařilo. Kamera a mikrofon její zpěv poprvé zachytily, když jí...
Cestování po Česku může být příjemnější a lahodnější, než čekáte. Zkuste se inspirovat novu knihou Lahodné Česko editora MF DNES Jakuba Pokorného, který píše sloupky Český výletník do sobotní přílohy...
Moderátor Leoš Mareš zavítal v sobotu dopoledne do vysílání Českého rozhlasu Dvojka na rozhovor Aleše Cibulky v pořadu Tobogan. Moderátor Evropy 2, jenž v dubnu oslavil 50. narozeniny, zavzpomínal na...
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
První dáma tuzemské kosmetiky; tak se přezdívalo Olze Knoblochové, kterou v chystaném filmu nazvaném Lady Dermacol ztvární Marika Šoposká. Hlavní mužskou roli vytvoří Martin Hofmann, točit se bude...
Ve věku 85 let zemřel americký režisér James Burrows, který se podílel na řadě legendárních sitcomů. Během své kariéry režíroval více než tisíc epizod, mimo jiné seriálů Přátelé, Will a Grace nebo...