Metronome Festival 2026: termín, program, ubytování, vstupenky

Tereza Hrabinová
  9:58
Desátý ročník Metronome Festivalu 2026 se uskuteční od 19. do 21. června 2026 nově v areálu Letiště Letňany. Hlavními hvězdami budou Nick Cave, Sting, Slowdive i Manic Street Preachers.
Publikum na koncertě Kosheen na festivalu Metronome Prague 2024 (20. června...

Publikum na koncertě Kosheen na festivalu Metronome Prague 2024 (20. června 2024). | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Alanis Morissette na festivalu Metronome Prague (21. června, Praha).
Divadlo začala hrát ve dvanácti letech, v pětadvaceti pak v sobě objevila...
Zpěvačka kapely Kosheen Sian Evansová na festivalu Metronome Prague 2024 (20....
Iva Pazderková a Michal Pavlíček na festivalu Metronome Prague 2024 (20. června...
11 fotografií

Po deseti letech se festival přesouvá z Holešovic do Letňan. „Stromovku máme v srdci, ale po deseti letech by už nestačila. Letňany nám dávají prostor pro tři stage, lepší zvuk, větší komfort a skvělou dopravní dostupnost. Nová lokalita umožní nabídnout světovou úroveň zážitku – a zároveň zachovat charakter Metronome Prague,“ uvádějí pořadatelé na oficiálním webu.

Praktické informace

  • Kde: Letiště Letňany, Praha
  • Kdy: 19.–21. června 2026
  • Vstupenky: dostupné online, v několika vlnách předprodeje
  • Dostupnost: Areál Letňany je dobře přístupný MHD (metro C zastávka Letňany) i autem
  • Oficiální web: www.metronome.cz

Festival se spojil s agenturou Live Nation Czech Republic, která patří mezi největší promotéry koncertů na světě. Nová éra Metronomu přinese nejen více prostoru k vystoupením, ale i širší žánrové rozpětí, Food Festival a doprovodný program, který propojí hudbu, umění, diskuse, gastronomii i společenská témata.

„Metronome je událost pro ty, kdo chtějí víc než jen vidět koncert. Nabízíme prostor, kde hudba otevírá cestu k novým zkušenostem. Díky partnerství s Live Nation teď vytvoříme zážitek, který bude definovat červnový začátek léta nejen v Praze, ale v celé střední Evropě,“ říká spoluzakladatel Metronome Prague Martin Voňka.

Program Metronome Festivalu 2026

Hudební program festivalu Metronome Prague 2026 nabídne tradičně pestrou žánrovou paletu.

Jedním z headlinerů bude Nick Cave, který se na Metronome vrátí po čtyřech letech. „Nick se nás po svém prvním vystoupení v roce 2022 zeptal: ‚Kde jste vzali tak skvělé publikum?‘ Pozvali jsme ho proto k oslavám desátého výročí a máme radost, že pozvání přijal,“ říká spoluzakladatel festivalu David Gaydečka.

První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště

Další potvrzenou hvězdou je Sting, bývalý frontman skupiny The Police a držitel 17 cen Grammy. Vystoupí v komorní sestavě s kytaristou Dominicem Millerem a bubeníkem Chrisem Maasem. Sting se na festival vrací po devíti letech – v Praze naposledy koncertoval v roce 2017.

Mezi dalšími ohlášenými interprety jsou Purity Ring, Orville Peck, Rose Gray, Of Monsters and Men, Razorlight, Manic Street Preachers, Slowdive, The Flaming Lips nebo české stars MAT213 & GUFRAU.

Kytarové snění. Sestavu Metronomu doplní britští Manic Street Preachers a Slowdive

Vstupenky na Metronome Festival 2026

Prodej vstupenek již odstartoval. V první edici jsou ceny následující:

  • jednodenní vstupenka – pátek nebo neděle: 1 990 Kč
  • jednodenní vstupenka – sobota: 2 190 Kč
  • třídenní vstupenka: 3 690 Kč

Dražší varianty zahrnují sezení na tribuně, vstup do VIP zón a další benefity. Kompletní ceník je k dispozici na oficiálním webu festivalu.

Ubytování na Metronome Festivalu 2026

V nabídce je ubytování v hotelu Duo. Ceny ubytování jsou následující:

  • pokoj pro jednu osobu / noc: 4 025 Kč
  • pokoj pro dvě osoby / noc: 4 633 Kč
  • pokoj pro tři osoby / noc: 5 486 Kč

Cena zahrnuje snídani formou bufetu. Rezervace probíhá přes festivalový web. Další možnosti ubytování ve městě si účastníci mohou zajistit samostatně prostřednictvím běžných rezervačních platforem.

Předchozí ročníky Metronome Festivalu

Metronome Prague je první mezinárodní hudební a umělecká událost svého druhu konaná v Praze. Od svého vzniku v roce 2016 si vybudoval silnou pozici na kulturní mapě České republiky i střední Evropy. Díky žánrové pestrosti a otevřenosti vůči různým posluchačským skupinám se mu daří každoročně oslovit široké publikum napříč generacemi.

Festival klade důraz na aktuální dění v moderní hudbě, ale zároveň neopomíjí ani stále živou klasiku napříč žánry. V minulosti na Metronomu vystoupily zahraniční hvězdy jako Massive Attack, Iggy Pop, Beck, Alanis Morissette, Kasabian, David Byrne, Die Antwoord, Michael Kiwanuka, Autora, Milky Chance nebo Rag’n’Bone Man.

Silnou roli v dramaturgii však hrají i domácí interpreti. Metronome pravidelně připravuje speciální koncertní projekty, které jinde běžně neuvidíte. Z minulých let lze zmínit například návrat kapely Sexy Dancers, unikátní spojení J.A.R. a gospelového sboru Maranatha, společné vystoupení Ivana Krále a Jiřího Suchého nebo velkolepý koncert skupiny MIG 21 s orchestrem a sborem Národního divadla pod názvem SymfoMIG, během kterého se na pódiu Křižíkovy fontány sešlo téměř sto hudebníků.

