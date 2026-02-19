V polovině prázdnin se v bývalé vojenské pevnosti Josefov u Jaroměře odehraje už 29. ročník festivalu Brutal Assault. Letošní svátek vyznavačů tvrdé hudby během čtyř dní představí přes stovku interpretů z celého světa.
Pro skutečně skalní fanoušky mají pořadatelé nachystanou i otevírací party v úterý 4. srpna. Kdo na ní vystoupí, zatím není jasné. V minulých letech však kapely vystupující na takzvané warm-up party už po zbytek festivalu nebyly slyšet. Oficiální začátek Brutal Assault je ve středu 5. srpna, potrvá do soboty 8. srpna.
Program Brutal Assault 2025
Organizátoři festivalu si za cíl kladou boření mezižánrových hranic. Na své si tak přijdou fanoušci metalu i ti, které zajímá experimentování. Během čtyř festivalových dnů na návštěvníky čeká 125 koncertů.
Hlavním lákadlem jsou američtí alternativní „podivíni“ Primus, kteří se do Česka vracejí po patnácti letech a na festivalu se představí poprvé, norský projekt Wardruna vycházející ze severské spirituality, s čímž souvisí i využívání archaických nástrojů, nebo heavy metalová Body Count, v jejímž čele stojí rapper Ice-T.
Festival Brutal Assault je také proslulý představováním méně známých novinek – letos na něm vystoupí hned 46 kapel úplně poprvé. Program doplní i výstavy a expozice nebo besedy se speciálními hosty.
Kde koupit vstupenky
Lístky na festival Brutal Assault 2026 můžete v předstihu koupit na oficiálním webu. U vchodu oproti vstupence dostanete elektronický náramek.
Zatím je známá cena jen celofestivalové permanentky, která do konce března vyjde na 4 850 korun. Jednodenní vstupné začali loni organizátoři v omezeném množství nabízet až v polovině května – pokud bude cenová politika stejná i letos, vyjde zhruba na polovinu.
Vstupenky pro děti a juniory
Pro děti a juniory je dostupné zvýhodněné vstupné – koupit ho lze jen na celý festival. Online je dostupné formou voucheru, který po prokázání věku dítěte při vstupu vyměníte za vstupenku.
|Dítě do 12 let (včetně)
|99 Kč
|Junior do 17 let (včetně)
|1 990 Kč
Burza lístků
Pokud se nebudete moci festivalu zúčastnit, svoje lístky můžete nabídnout k prodeji na festivalové burze. Lístky se tam také můžete pokusit získat levněji. Vstupenky z druhé ruky jsou bezpečné – jejich pravost pořadatelé při prodeji ověřují.
Doprava a parkování na festivalu Brutal Assault
Areál pevnosti je umístěn zhruba dvacet kilometrů od Hradce Králové. Parkovacích ploch je šest a jsou očíslované – liší se cenou i vzdáleností k areálu. Z každé se však na festival dostanete do patnácti minut. V současnosti jsou k dispozici místa už jen na části z nich.
|Parking 1 (motorka) – celý festival
|450 Kč
|Parking 4 (dodávka/karavan) – celý festival
|3 500 Kč
|Parking 5 (osobní auto) – celý festival
|999 Kč
|Parking 5 (motorka) – celý festival
|450 Kč
|Parking 6 (osobní auto/dodávka/karavan) – celý festival
|500 Kč
Pořadatelé varují, že při parkování mimo vyhrazené plochy může hrozit odtah. Pokud je přesto nebudete chtít využít, vyhněte se centru obce.
Festivalové autobusy a vlaky
Pro cestu z festivalu lze využít několik festivalových autobusových spojů, končících v Praze. Vyjíždějí v neděli jak přímo z Josefova, tak od hotelů v okolí. Cena se pohybuje od 700 do 950 korun za osobu.
V minulých letech organizátoři zajišťovali dopravu z hlavního města na festival i zpět také soukromými vlakovými spoji, pro letošní ročník však zatím nejsou potvrzené.
Kempy na festivalu
Možností ubytování v kempech je hned několik. Všechny čtyři stanové plochy v dochozí vzdálenosti od areálu festivalu jsou hlídané. Najdete v nich sprchy či úložné boxy – jejichž využití je za poplatek.
|Malý stan + 1 osoba
|150 Kč za noc
|Malý stan + 2 osoby
|280 Kč za noc
|Velký stan + 3 osoby
|430 Kč za noc
|Velký stan + 4 osoby
|560 Kč za noc
|Velký stan + 5 osob
|690 Kč za noc
|Velký stan + 6 osob
|820 Kč za noc
|Místo pro party stan 3 x 3 metry
|560 Kč za noc
Co když nemám stan?
Pořadatelé jsou připraveni i na návštěvníky, kteří nemají vlastní stan. Pro ně budou připravené již postavené stany s nafukovacími matracemi. Spacák ale musí mít vlastní. V ceně je i neomezený přístup do sprch.
|Jednolůžkový
|699 Kč za noc
|Dvoulůžkový
|999 Kč za noc
Praktické tipy
Placení na festivalu
Celý festival je bezhotovostní. Po předložení vstupenky u vstupu dostanete elektronický náramek, používaný k placení u stánků. Kredit půjde dobít přímo v areálu hotově či kartou, ale i online. O vrácení nevyužitých financí lze požádat po skončení festivalu.
Uzamykatelné skříňky
Návštěvníkům festivalu budou po celou dobu konání k dispozici uzamykatelné skříňky. Jejich součástí je i zásuvka typu USB A pro nabíjení elektroniky.
- Rozměry skříňky: 25 x 34 x 50 cm
- Cena za skříňku na celý festival: 950 Kč
Umístěné budou jak v každém ze čtveřice kempů, tak u hlavního vchodu na festival.
Festivalová aplikace
Pro snazší orientaci na festivalu, ale i snadnější hledání stanu či zatoulaných kamarádů je ideální využít festivalovou aplikaci. Dostupná je pro iOS i Android. Kromě informací o kapelách umí také zobrazit aktuální program, předpověď počasí nebo důležité novinky.
Předchozí ročníky Brutal Assault
První ročník festivalu se konal už v roce 1996 u Blanska. V současném areálu bývalé tvrze Josefov u Jaroměře probíhá od roku 2007. Účast v minulých letech dosahovala 20 000 návštěvníků.
Festival Brutal Assault bez větší újmy přečkal covidová omezení i postupné rekonstrukce josefovských kasáren, ve kterých sídlí zázemí festivalu.