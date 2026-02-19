Metalový svátek Brutal Assault 2026: program, vstupenky, ubytování

Matouš Waller
  15:26
Start 29. ročníku jednoho z největších metalových festivalů v Evropě se pomalu blíží. Hudební festival Brutal Assault proběhne od středy 5. do soboty 8. srpna 2026 v areálu bývalé vojenské pevnosti Josefov v Jaroměři. Na festival přijedou světové legendy i oblíbené stálice, představí se tu ale i desítky novinek.
Americká death metalová skupina Obituary na Brutal Assaultu (8. srpna 2025)

Americká death metalová skupina Obituary na Brutal Assaultu (8. srpna 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Fanoušci americké hudební skupiny Mastodon na josefovském festivalu (6. srpna...
Francouzská kapela Gojira na Brutal Assaultu (8. srpna 2025)
Fanoušci kapely Gojira na Brutal Assaultu (8. srpna 2025)
Josefovskou pevnost zaplnili na zbytek týdne fanoušci tvrdé muziky. (6. srpna...
V polovině prázdnin se v bývalé vojenské pevnosti Josefov u Jaroměře odehraje už 29. ročník festivalu Brutal Assault. Letošní svátek vyznavačů tvrdé hudby během čtyř dní představí přes stovku interpretů z celého světa.

GLOSA: Brutal Assault letos nabídl převleky, záchodové štětky i emoce

Pro skutečně skalní fanoušky mají pořadatelé nachystanou i otevírací party v úterý 4. srpna. Kdo na ní vystoupí, zatím není jasné. V minulých letech však kapely vystupující na takzvané warm-up party už po zbytek festivalu nebyly slyšet. Oficiální začátek Brutal Assault je ve středu 5. srpna, potrvá do soboty 8. srpna.

Program Brutal Assault 2025

Organizátoři festivalu si za cíl kladou boření mezižánrových hranic. Na své si tak přijdou fanoušci metalu i ti, které zajímá experimentování. Během čtyř festivalových dnů na návštěvníky čeká 125 koncertů.

Fanoušci kapely Ne Obliviscaris na festivalu Brutal Assault (6. srpna 2025)

Fanoušci kapely Ne Obliviscaris na festivalu Brutal Assault (6. srpna 2025)

Hlavním lákadlem jsou američtí alternativní „podivíni“ Primus, kteří se do Česka vracejí po patnácti letech a na festivalu se představí poprvé, norský projekt Wardruna vycházející ze severské spirituality, s čímž souvisí i využívání archaických nástrojů, nebo heavy metalová Body Count, v jejímž čele stojí rapper Ice-T.

Velké kapely? Radši nabídneme lidem pestrost, říká šéf Brutal Assault

Festival Brutal Assault je také proslulý představováním méně známých novinek – letos na něm vystoupí hned 46 kapel úplně poprvé. Program doplní i výstavy a expozice nebo besedy se speciálními hosty.

Kde koupit vstupenky

Lístky na festival Brutal Assault 2026 můžete v předstihu koupit na oficiálním webu. U vchodu oproti vstupence dostanete elektronický náramek.

Nejstrašidelnější atrakce Brutal Assaultu. Na Jámu zkázy se stojí fronty

Zatím je známá cena jen celofestivalové permanentky, která do konce března vyjde na 4 850 korun. Jednodenní vstupné začali loni organizátoři v omezeném množství nabízet až v polovině května – pokud bude cenová politika stejná i letos, vyjde zhruba na polovinu.

Vstupenky pro děti a juniory

Pro děti a juniory je dostupné zvýhodněné vstupné – koupit ho lze jen na celý festival. Online je dostupné formou voucheru, který po prokázání věku dítěte při vstupu vyměníte za vstupenku.

Ceny zvýhodněných permanentek
Dítě do 12 let (včetně)99 Kč
Junior do 17 let (včetně)1 990 Kč

Burza lístků

Pokud se nebudete moci festivalu zúčastnit, svoje lístky můžete nabídnout k prodeji na festivalové burze. Lístky se tam také můžete pokusit získat levněji. Vstupenky z druhé ruky jsou bezpečné – jejich pravost pořadatelé při prodeji ověřují.

Doprava a parkování na festivalu Brutal Assault

Areál pevnosti je umístěn zhruba dvacet kilometrů od Hradce Králové. Parkovacích ploch je šest a jsou očíslované – liší se cenou i vzdáleností k areálu. Z každé se však na festival dostanete do patnácti minut. V současnosti jsou k dispozici místa už jen na části z nich.

Ceny parkovného na Brutal Assault
Parking 1 (motorka) – celý festival450 Kč
Parking 4 (dodávka/karavan) – celý festival3 500 Kč
Parking 5 (osobní auto) – celý festival999 Kč
Parking 5 (motorka) – celý festival450 Kč
Parking 6 (osobní auto/dodávka/karavan) – celý festival500 Kč

Pořadatelé varují, že při parkování mimo vyhrazené plochy může hrozit odtah. Pokud je přesto nebudete chtít využít, vyhněte se centru obce.

Festivalové autobusy a vlaky

Pro cestu z festivalu lze využít několik festivalových autobusových spojů, končících v Praze. Vyjíždějí v neděli jak přímo z Josefova, tak od hotelů v okolí. Cena se pohybuje od 700 do 950 korun za osobu.

V minulých letech organizátoři zajišťovali dopravu z hlavního města na festival i zpět také soukromými vlakovými spoji, pro letošní ročník však zatím nejsou potvrzené.

Kempy na festivalu

Možností ubytování v kempech je hned několik. Všechny čtyři stanové plochy v dochozí vzdálenosti od areálu festivalu jsou hlídané. Najdete v nich sprchy či úložné boxy – jejichž využití je za poplatek.

Ceny festivalových kempů
Malý stan + 1 osoba150 Kč za noc
Malý stan + 2 osoby280 Kč za noc
Velký stan + 3 osoby430 Kč za noc
Velký stan + 4 osoby560 Kč za noc
Velký stan + 5 osob690 Kč za noc
Velký stan + 6 osob820 Kč za noc
Místo pro party stan 3 x 3 metry560 Kč za noc

Co když nemám stan?

Pořadatelé jsou připraveni i na návštěvníky, kteří nemají vlastní stan. Pro ně budou připravené již postavené stany s nafukovacími matracemi. Spacák ale musí mít vlastní. V ceně je i neomezený přístup do sprch.

Cena předem připravených stanů
Jednolůžkový699 Kč za noc
Dvoulůžkový999 Kč za noc

Praktické tipy

Placení na festivalu

Celý festival je bezhotovostní. Po předložení vstupenky u vstupu dostanete elektronický náramek, používaný k placení u stánků. Kredit půjde dobít přímo v areálu hotově či kartou, ale i online. O vrácení nevyužitých financí lze požádat po skončení festivalu.

GLOSA: Brutal Assault je plný smrti a utrpení a zároveň je oslavou života

Uzamykatelné skříňky

Návštěvníkům festivalu budou po celou dobu konání k dispozici uzamykatelné skříňky. Jejich součástí je i zásuvka typu USB A pro nabíjení elektroniky.

  • Rozměry skříňky: 25 x 34 x 50 cm
  • Cena za skříňku na celý festival: 950 Kč

Umístěné budou jak v každém ze čtveřice kempů, tak u hlavního vchodu na festival.

Festivalová aplikace

Pro snazší orientaci na festivalu, ale i snadnější hledání stanu či zatoulaných kamarádů je ideální využít festivalovou aplikaci. Dostupná je pro iOS i Android. Kromě informací o kapelách umí také zobrazit aktuální program, předpověď počasí nebo důležité novinky.

Předchozí ročníky Brutal Assault

První ročník festivalu se konal už v roce 1996 u Blanska. V současném areálu bývalé tvrze Josefov u Jaroměře probíhá od roku 2007. Účast v minulých letech dosahovala 20 000 návštěvníků.

Festival Brutal Assault bez větší újmy přečkal covidová omezení i postupné rekonstrukce josefovských kasáren, ve kterých sídlí zázemí festivalu.

Brutal Assault

Fanoušci kapely Ne Obliviscaris na festivalu Brutal Assault (6. srpna 2025)

