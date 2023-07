Metallica nejdřív neuspěla. První album kapely vyšlo před čtyřiceti lety

Skutečný úspěch kapely přišel až s deskami Ride the Lightning (1984) a Master of Puppets (1986), zejména na druhé z nich se naplno projevil originální styl Metalliky plný častých změn tempa, technických sól a melodiky. Euforické období skupiny, která od počátku intenzivně pracovala na své přezdívce „Alcoholica“, však skončilo tragédií.

Během turné ve Švédsku v roce 1986 havaroval autobus skupiny a Cliff Burton kolizi nepřežil. Zbylé trio sice brzy doplnil Jason Newsted, s Burtonem ale odešla část Metalliky. Mezilidské vztahy ve skupině už nikdy nebyly podle pozdějších výpovědí členů kapely takové, jako na začátku.

Po dvouleté pauze vzniklo album ... And Justice for All (1988), na kterém už komplikovaný styl Metalliky působil chladně a postrádal živočišnou dravost. Metallica se tak ocitla na křižovatce. Naštěstí se Hetfield s Ulrichem nebáli zariskovat a najali úspěšného producenta Boba Rocka (Bon Jovi či Aerosmith). Výsledkem byla překvapivě „písničková“ deska Metallica (1991), která je známější pod názvem Černé album, s hity jako Nothing Else Matters nebo The Unforgiven. „Byla to naše zlomová deska. Především proto, že jsme se rozhodli všechno zjednodušit,“ řekl Ulrich. Riskantní krok se vyplatil i komerčně - alba se prodalo okolo 25 milionů kopií.

Další desky Load (1996) a Reload (1997) však přinesly částečné rozčarování. Nová image ostříhaných hudebníků jen potvrdila, že divoká trashmetalová jízda se pomalu změnila na poklidnou plavbu v rockovém středním proudu. „Jak se z Metalliky stával čím dál větší stroj, pomalu jsme zapomínali na přátelství a starali se každý sám o sebe,“ vzpomínal Hetfield. Kapela si nepolepšila ani svým vítězným sporem se společností Napster ohledně ilegálního stahová hudby z internetu. Cejch nafoukaných zbohatlíků, kteří kašlou na fanoušky a jde jim jen o peníze, Metallice na dlouhou dobu zůstal.

Překvapili tvrdostí a syrovostí

Tvůrčí útlum a nahromaděné osobní animozity pak vyvrcholily při přípravě nové desky. Již začátkem roku 2001 odešel Jason Newsted, který špatně nesl své podřadné postavení. Exploze dlouho potlačovaného hněvu mezi Ulrichem a Hetfieldem pak skončila Hetfieldovým prásknutím dveřmi a odchodem na protialkoholní léčení. Po téměř roce se ale vrátil a skupina začala pracovat na albu St. Anger (2003), které fanoušky šokovalo svou tvrdostí, syrovostí a neučesaným „garážovým“ zvukem. Přestože album nebylo příliš komerčně úspěšné, pro Metalliku znamenalo začátek nové cesty.

Ke trojici muzikantů se připojil Robert Trujillo, který předtím působil u Ozzyho Osbournea a ve skupině Suicidal Tendencies, a monstrózní stroj s názvem Metallica se dal s novou energií opět do pohybu. Důkazem byl úspěch alba Death Magnetic (2008). V roce 2011 vydala skupina společně s kytaristou a zpěvákem Louem Reedem velmi rozporuplně přijaté album Lulu, v roce 2016 pak přišla desátá studiová deska Hardwired... to Self-Destruct a letos v dubnu vyšlo nejnovější album 72 Seasons. Deska, kterou Metallica dávala dohromady od jara 2019, podle kritiky zní, jako by se kapela „přestříkla živou vodou“.

Skupina Metallica hraje opakovaně v ČR. Loni v červnu koncert Metalliky zakončil v pražských Letňanech festival Prague Rocks. Hlasité produkci aplaudovalo podle pořadatelů téměř 50 tisíc diváků.