Důvod byl přitom vlastně zcela malicherný. Kapela Metallica před nedávnem právě ústy zpěváka a kytaristy Jamese Hetfielda během koncertu v Las Vegas vymezila vůči politickým proslovům na pódiích.
„Metallica tu není od toho, aby vás otravovala žvásty o politice a podobnými věcmi,“ prohlásil Hetfield a dodal, že by kapela byla ráda, aby fanoušci na jejích koncertech na všechny starosti a trable alespoň na chvíli zapomněli a užívali si hudbu.
Na tato slova zareagoval v podcastu Katie Halperové zmíněný Roger Waters, bývalý předák Pink Floyd, slovy věru nehledanými.
„Můžeme o tom idiotovi přestat mluvit? Strašně mě nudí, jen tím ukazuje, jak velký je to kretén. Jeho IQ je zhruba tři, nechápu, proč se o něm bavíme, je to nula. Možná má pár set milionů dolarů, ale není to žádný muzikant. Slyšel jsem je hrát na akustické nástroje a bylo to příšerné. Vůbec to neuměli,“ vzal si Waters na paškál nejen Hetfielda, ale Metalliku samotnou.
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Tím to ovšem neskončilo a Roger Waters dal žlučovité sérii urážek nečekanou pointu. Ještě jednou nazval Jamese Hetfielda kreténem a posteskl si, jaká je škoda, že mu – tedy Hetfieldovi – nikdo nevysvětlil, že soucit, laskavost a empatie jsou mnohem víc než hlasitá hudba, poskakování na pódiu a podobné věci.
Sto bodů, bludišťáka a klíčenku, pane Watersi! Škoda, že vám nikdo nevysvětlil, že laskavost, soucit a empatie nerovná se nazvat někoho kreténem s inteligencí hadru na nádobí a zpochybňovat jeho muzikantské dovednosti. À propos, vy sám jste samozřejmě největší a nejznamenitější hráč na basovou kytaru, kterého kdy země nosila, že?
Těžko to celé nazvat jinak než láteřením polosenilního mrzouta, který ze všech sil žadoní o pozornost, přičemž jeho vlastní kariéra se už mnoho let omezuje na neustálé drancování odkazu své bývalé kapely.