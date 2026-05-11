Při koncertu Metalliky se zachvěla země. Vědci jev popsali jako Metallica Quake

  12:45
Skupina Metallica o víkendu přilákala na Olympijský stadion v Aténách 80 tisíc fanoušků a jejich synchronizované pohyby způsobily vibrace půdy měřitelné seismografem. Tento úkaz zaznamenali vědci u skupiny Metallica už loni v USA při písni Enter Sandman.
Metallica | foto: Aerofilms

O skupinu Metallica se zajímají seismologové od loňska, kdy vystupovala ve Virginii a seismologická observatoř Virginia Tech, která je od stadionu vzdálená 1,6 kilometru, během písně Enter Sandman zaznamenala drobné lokální zemětřesení, které nedosáhlo sice ani 1 stupně, přesto to byl výjimečný jev, který dostal i svou přezdívku „Metallica Quake“. Tehdy bylo na stadionu 60 tisíc fanoušků.

O víkendu se v Aténách sešlo ještě o 20 tisíc lidí víc a vědci z Národní observatoře v Aténách se rozhodli koncert monitorovat pomocí seismografu, který zaznamenával drobné vibrace způsobené synchronizovaným pohybem desítek tisíc návštěvníků koncertu. Zaznamenali vibrace, které jsou známé jako „koncertní zemětřesení“ a byly takto měřitelné na několika velkých koncertech po světě.

Podle ředitele Geodynamického institutu v Aténách Vassilise Karastathise koncert způsobil mikrovibrace, které nejsou zemětřesením, ale mohou být cítit v domech v určitém okruhu od stadionu. Pro tiskovou agenturu AMNA vysvětlil, že takové koncertní zemětřesení není nebezpečné a bylo naměřeno na několika světových koncertech bez ohledu na hudební žánr. Dochází k němu v okamžiku, kdy masa lidí provádí synchronizovaný pohyb.

„Je to jev, který byl pozorován a zdokumentován v celosvětovém měřítku, tedy na mnoha koncertech, a toto byla i pro nás příležitost ho prostudovat,“ řekl.

Pro koncert Metalliky vědci na místě instalovali přenosný seismograf. Karastathis uvedl, že cíl byl čistě vědecký. „Byla to čistě vědecká zvědavost a vědecký zájem potvrdit, že k těmto umělým mikrovibracím skutečně dochází,“ řekl. „Jsou to data, která by se v budoucnu mohla ukázat jako užitečná pro další studie,“ dodal.

Při koncertu Metalliky se zachvěla země. Vědci jev popsali jako Metallica Quake

Skupina Metallica o víkendu přilákala na Olympijský stadion v Aténách 80 tisíc fanoušků a jejich synchronizované pohyby způsobily vibrace půdy měřitelné seismografem. Tento úkaz zaznamenali vědci u skupiny Metallica už loni v USA při písni Enter Sandman.

