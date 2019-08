V Letňanech bude burácet Metallica. Pět důvodů, proč na letiště vyrazit

1. Je to prostě Metallica

Málokterá z velkých kapel se dnes může chlubit turné skoro nekonečným. Metallica na to aktuální, kde propaguje svou desku Hardwired... to Self-Destruct, vyrazila už v únoru 2016 a původně měla šňůra skončit letos v březnu. „Ano, na poměry našeho byznysu je to neúměrně dlouhé, tak to možná fungovalo před dvaceti třiceti lety. Ale skvělé je, že je o naše koncerty takový zájem,“ říkal před minulým pražským koncertem baskytarista kapely Robert Trujillo. Ano, Metallica tu hrála loni v dubnu, vyprodala pražskou O2 arenu, teď je tu zase... A to není vůbec málo.

2. Ke vstupence dostanete desku

Metallica zjevně dobře ví, že prodejem desek se dneska může živit jen málokdo, a tak zvolila přesně opačný přístup. Ke vstupence na koncert, na který stejně chodí davy, dává své poslední album gratis. Buď na CD, nebo v digitální podobě.

Je to milé gesto vůči fanouškům. A taky si tím kapela tak trochu zajistí, že návštěvníci show tu novou hudbu znají a nebudou jen čekat na provařené hity.

3. Navíc dostanete i nahrávku z koncertu

Možná ještě lepší bonus a dárek dostanou příchozí až zpětně. Neboť každý, kdo koncert navštíví, získá možnost stáhnout si záznam z celé show ve formátu MP3.

To je skutečně netradiční krok oproti běžným „živákům“, kde se většinou použijí písně z několika koncertů podle toho, kde zrovna ta která vyšla nejlépe. V tomto případě však fanoušci dostanou suvenýr v podobě přesně té show, již předtím osobně zažili. Záznam má míchat a masterovat tým, který se podílel také na albu Hardwired... to Self-Destruct. Ale dá se předpokládat, že zůstanou případné drobné chybky nebo prostě vše, co se na koncertu třeba jen náhodou stane.

4. Této hudbě širé nebe svědčí

Metallica naposledy v O2 areně hrála takřka na dosah ruky publika, na malém pódiu uprostřed haly. A bylo to skvělé. To v Letňanech zcela jistě nehrozí. Kromě šťastlivců v prvních řadách budou všichni tak nějak daleko. Nicméně právě pro burácivou hudbu Metalliky a jí podobných byly tyto koncerty pod širým nebem stvořené. Oproti až komornímu Edu Sheeranovi to bude jistě zase i poslechově mohutný zážitek.

5. Jožin z Bažin. A co dál?

VIDEO: Metallica v Praze zahrála i Mládkova Jožina z bažin

No a nakonec se můžeme jen dohadovat nad tím, jakou lokální specialitu si Metallica tentokrát přichystá. Minule Trujillo snaživě zpíval Mládkova Jožina z bažin a podle aktuálních setlistů kapela dál na místní písně sází. Ve Francii zněla Ma gueule od Johnnyho Hallydaye, ve Švédsku zase Staten och Kapitalet od místních pankáčů Ebba Grön.

V Česku minule Metallica zvažovala pecky jako Škoda lásky nebo Jahody mražený. Tak nezbývá než se nechat překvapit.