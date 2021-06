Do Prahy míří Metallica, v závěsu za ní Five Finger Death Punch a další

V minulosti v rámci této akce, která pokrývá střední a východní Evropu, vystoupili například Kiss, ZZ Top nebo Ozzy Osbourne. Příští rok bude hlavní hvězdou Metallica, společně s Anthrax, Megadeth a Slayer tvořící tzv. Big Four, velkou čtyřku thrash metalových kapel, které tento žánr definovaly, rozvíjely a přivedly až na samotný vrchol.



Metallice se to svého času dařilo nejlépe, čtvero alb Kill ’em All, Ride The Lightning, Master Of Puppets a ...and Justice for All tvoří kánon, který nepřipouští diskusi. Tzv. černým albem z roku 1991, zejména pak baladami Nothing Else Matters a The Unforgiven, vstoupila skupina, vedená od počátků kytaristou a zpěvákem Jamesem Hetfieldem a bubeníkem Larsem Ulrichem, do mainstreamu, kde se jí tuze zalíbilo.

Následovalo hledání sebe sama, popření metalových kořenů na deskách Load a ReLoad, jejich opětovné zkrápění a oživování a mnoho kontroverzních výroků, počinů a omylů, viz třeba nesmyslnou spolupráci s Lou Reedem na neposlouchatelném dvojalbu Lulu.



Pokud jde o Five Finger Death Punch, funguje od roku 2008, natočila osm alb a rozděluje metalovou obec na dvě skupiny: nadšené uctívače energické a přitom chytlavé muziky na jedné straně a na ty, kteří nad vykalkulovaným trendy pseudometalem opovržlivě obrací oči v sloup. Chladný zůstane jen ten, komu jsou veškeré tvrdé riffy venkoncem ukradené a krmí uši něčím zcela odlišným.





Každopádně to bude řádně nadupaný večer, vstupenky budou v prodeji od 1. 7. 2021 v sítích Ticketportal a Ticketmaster v ceně od 1990 do 3490 Kč.