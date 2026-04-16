Zpěvačka, skladatelka a režisérka Melanie Martinez patří k nejvýraznějším osobnostem současného popu. Známá je svou unikátní estetikou propojující hudbu, film a silné příběhy.
Narodila se v roce 1995 v Queensu v New Yorku. V dětství neměla příliš přátel, byla velmi senzitivní a své emoce nedovedla dost dobře vyjádřit slovy. Projevovala je kreslením a fotografováním. Ve čtrnácti letech se sama naučila hrát na kytaru a v roce 2012 se zúčastnila televizní talentové show The Voice. Zpívala v ní skladbu Toxic od Britney Spears a za kouče si z poroty vybrala Adama Levinea, frontmana skupiny Maroon 5.
|
O tři roky později debutovala deskou Cry Baby, koncepční nahrávkou, jejíž ústřední postavou je dívka jménem Cry Baby, jakési zpěvaččino alter ego. Následovala alba K-12 (2019), Portals (2023) a nejnovější Hades z letošního března, na němž Martinez zkoumá dystopické i utopické koncepty, přičemž jednotlivé skladby odhalují různé pasti vytvořené „zlou, patriarchální energií“.
K deskám si zpěvačka sama natáčí videoklipy a tvoří vizuální koncepty. Hudebně se pohybuje na území temného, orchestrálního popu a alternativy.
Vstupenky na její pražské vystoupení budou v prodeji od 24. dubna od 12 hodin v obvyklých předprodejích.