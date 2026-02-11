Dejte mou hudbu z filmu Melania pryč, požaduje člen kapely Radiohead

„Dozvěděli jsme se, že část hudby z filmu Nit z přízraků zní v dokumentu Melania. Ačkoliv Jonny Greenwood nevlastní autorská práva, distribuční společnost Universal s ním nekonzultovala použité této hudby třetí stranou, což se dá brát jako porušení jeho skladatelské smlouvy,“ stojí v prohlášení Jonnyho Greenwooda a Paula Thomase Andersona, které cituje magazín Variety, jež ho získal od hudebníkova právního zástupce. Oba tvůrci touto cestou požadují, aby hudba z jejich společného díla z filmu Melania zmizela.
Film Nit z přízraků natočil Paul Thomas Anderson v roce 2017 podle vlastního scénáře a do hlavní role módního návrháře Reynoldse Woodcocka obsadil Daniela Day-Lewise, který v souvislosti s tímto snímkem oznámil konec herecké kariéry. Letos jej ale uvidíme ve filmu Anemone, který režíroval jeho syn Ronan, přičemž Daniel Day-Lewis se na něm podílel i jako scenárista.
Jonny Greenwood, autor „zneužité“ hudby k Niti z přízraků, je kytaristou kapel Radiohead či The Smile a zároveň plodným skladatelem filmové muziky. Paul Thomas Anderson patří k režisérům, kteří jeho služeb využívají pravidelně – kromě Niti z přízraků se s Greenwoodem sešel při práci na filmech Až na krev, Mistr, Skrytá vada, Lékořicová pizza a Jedna bitva za druhou. Kromě toho napsal hudbu ke snímkům Musíme si promluvit o Kevinovi, Síla psa nebo Norské dřevo.
Dokument Melania, mapující dvacet dní před inaugurací Donalda Trumpa očima jeho manželky Melanie, provází kontroverze už od uvedení do kin. Od diváckého nezájmu mimo USA až přes zdrcující kritiku poukazující na to, že celý film je jedno velké sebestředné PR rodiny Trumpovy, nemající zhola nic společného s realitou, až po angažmá režiséra Bretta Ratnera, v minulosti obviněného z několika sexuálních napadení.