Můj život s Mekym. Kniha ukazuje, co jsme dřív skrývali, říká Kateřina Žbirková

Jaký je to pocit, když z rádia slyšíte zpívat svého manžela? Radost, nebo propad do smutku?

Mě to spíše zahřeje. Těší mě, že jeho songy tady pořád jsou. Právě na tom si dával záležet, to chtěl. Při nahrávání myslel na to, aby jeho věci byly nadčasové, aby přetrvaly. Jeho plán vyšel, některým už je třicet, téměř čtyřicet let a pořád se hrají.

Vyprávěl mi, jak vyhrál na jednom festivalu v Rakousku a odměnou byl tanec s Fridou z ABBA, která tam byla hostem. Bylo to nejhorší ocenění, jaké mohl dostat.