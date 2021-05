Megadeth vyhodili baskytaristu Ellefsona kvůli sexuálnímu obtěžování

Kompromitující materiál se na sociálních sítích objevil 8. května. Šlo o video a zprávy mezi Ellefsonem a jistou ženou, údajně nezletilou, což baskytarista rezolutně popřel. Tak či onak, o několik dní později Megadeth zveřejnili prohlášení, podle něhož baskytarista, který společně s frontmanem Davem Mustainem skupinu zakládal, už nadále není jejím členem.

„Informujeme své fanoušky, že David Ellefson již není členem Megadeth a že se s ním oficiálně rozcházíme. Toto rozhodnutí nebylo snadné. Přestože neznáme všechny podrobnosti, co se ve skutečnosti stalo, tak i to, co už bylo odhaleno, postačuje k tomu, aby naše spolupráce nemohla dále pokračovat. Těšíme se, až se v létě potkáme s našimi fanoušky na koncertech a nemůžeme se dočkat, až se s vámi budeme moct podělit o novou hudbu. Máme téměř hotovo.“



Obviněný Ellefson pravost videozáznamů nepopřel, ovšem důrazně se ohradil proti tomu, že šlo o nezletilou. „Není to nic, na co bych byl hrdý, ale šlo o soukromou komunikaci mezi dvěma dospělými, vytrženou z kontextu a zmanipulovanou tak, aby poškodila mě i mé blízké,“ uvedl baskytarista na svém Instagramu.



Dotyčná žena posléze prohlásila, že se jako oběť necítí, do komunikace s Ellefsonem nebyla nijak násilím natlačena, naopak ji sama iniciovala, a že v době, kdy probíhala, byla zletilá. Jde prý o hrubé nepochopení celé situace.





David „Junior“ Ellefson stál po boku Davida Mustainea, bývalého člena Metalliky, v Megadeth od roku 1983 a podílel se na nejlepších albech jako Rust In Peace, Countdown To Extinction nebo Youthanasia. V roce 2002 skupinu opustil a o osm let později se do ní opět vrátil.