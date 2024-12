Parťáci z Beatles opět spolu na pódiu, McCartney hrál na kytaru, co mu ukradli

„Byla to skvělá noc a všechny vás miluji,“ cituje BBC někdejšího bubeníka Beatles Ringo Starra. Na pódium dorazil za bouřlivého potlesku a se svým kamarádem McCartneym zahrál klasiku Helter Skelter a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Oba poslední žijící členové nejslavnější kapely všech dob hráli spolu od rozpadu Beatles v roce 1969 mnohokrát, například při uvedení Starra do Rokenrolové síně slávy v roce 2015 či na McCartneyho turné Freshen Up v roce 2019.

Čtvrteční londýnské vystoupení Paula McCartneyho bylo poslední zastávkou na jeho turné Got Back, které odehrál ve Francii, Španělsku a Brazílii.

Ringo Starr nebyl ve čtvrtek jediným hudebním hostem. Kytarista Rolling Stones Ron Wood tu zahrál skladbu Get Back, při níž McCartney zahrál po více než 50 letech na svou původní baskytaru Höfner 500/1. Nástroj, který mu byl v roce 1972 zcizen a sir Paul se s ním shledal znovu na začátku tohoto roku.

Během večera zahrál téměř 40 skladeb nejen z repertoáru Beatles, ale i jeho další kapely Wings či výběr ze svých sólových alb.

Mezi vrcholy koncertu patřilo také provedení skladby In Spite of All the Danger, skladba nahraná McCartneyho první kapelou The Quarrymen, jejímiž členy byli také John Lennon a George Harrison.