Jsme blbci, že jsme s Monkey Business už dávno nezpívali česky, říká Ruppert

Kromě zpěvu, hudby nebo trémy na koncertech jsme v rozhovoru probrali i Ruppertovu hereckou kariéru a také okolnosti, které jej vedly k účinkování v kulinárním televizním pořadu po boku italského kuchaře Emanuela Ridiho.

Když múzy mlčí je první česky zpívané album Monkey Business, ale pro vás osobně to první komplet česky nazpívaná deska není, že?

Je to tak, v roce 2010 jsme s Romanem Holým udělali album projektu Neruda, které bylo v češtině. Tenhle počin pro mě byl docela stěžejní – do té doby jsem totiž měl ze zpěvu v češtině jakýsi mindrák nebo bázeň. Měl jsem za to, že v angličtině mi to zpívá líp. I když jsem předtím tu a tam pohostinsky české písničky nazpíval, tak Neruda představoval první intenzivnější zkušenost tohoto druhu. O angličtině jsme v rámci Nerudy vůbec neuvažovali. A možná i tím, že nešlo o Monkey Business, ale jakýsi vedlejšák, jsem při zpívání v češtině netrpěl žádnou nervozitou.