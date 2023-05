Známku z fyziky si děda zlepšil pozounem, říká Matěj Lipský

Koncertem v jeskyni Výpustek navazujete s Projektem XIII na křest alba v pražském planetáriu. Co tě vede koncertovat na takhle nezvyklých místech?

Projekt XIII je poměrně mladá kapela, složená z muzikantů, kteří už mají hodně odehráno a prošli mnoha kapelami (Precedens, Pipes and Pints a další). Všem nám je přes čtyřicet, někteří jsou i starší. A zakládat v tomto věku novou kapelu, je ta trošku sebevražda. Všichni máme rodiny a svoje práce a nemáme už čas jezdit po všech klubech a hrát pro pár lidí, kteří náhodou dorazí ze zvědavosti.

Takže jsme to pojali tak, že budeme hrát výjimečně a na takových místech a s takovou show, že to prostě lidi bude lákat dorazit, i kdyby tam hrál kdokoliv, což je samozřejmě velká nadsázka.

Koncert v pražském Planetáriu vznikl vlastně náhodou, která předurčila věci příští. Pracuji jako ředitel Centra sociálních služeb Tloskov, kde jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Během covidového lockdownu se mě klienti ptali, kdy jim s kapelou zahraju. Já ale v té době žádnou neměl, čili jsem je bohužel musel zklamat. Pak se ptali, kdy pojedou zase na výlet – třeba do Prahy, do planetária.

V té chvíli se mi vrátila vzpomínka na rok 1997, kdy jsem chtěl uspořádat koncert v planetáriu s mojí tehdejší kapelou Negative Face. Tehdy to ale nevyšlo, tak jsem se rozhodl vše oprášit a udělat tím zároveň dobrý, až terapeuticky prospěšný skutek.

Postavil jsem novou kapelu Projekt XIII a domluvil koncert v planetáriu. Vzal jsem tam asi 80 klientů, zbytek tvořili běžní diváci. A bylo vyprodáno. V kapele jsme se domluvili, že bychom v podobných akcích rádi pokračovali a vznikl nápad na další koncert. Tentokrát se z vesmíru vydáme, v sobotu 27. května, do nitra země. Stane se tak v jeskyni Výpustek a součástí naší show bude i videomapping.

Vystoupení se váže k vydání EP Dark Energy, jehož vydání je ve formě lahve s energetickým nápojem. Jak vás tohle napadlo?

Novým minialbem chceme dát najevo naše kořeny, které směřují do osmdesátých let ke kapelám jako The Cult nebo The Damned. Název EP Dark Energy odkazuje k jednomu singlu The Cult a obal minialba zase k desce The Damned. A protože nese název Temná energie, napadlo mě, že by vše mohlo vyjít jako nápoj.

Tento nápad měl již před lety můj kamarád výtvarník Maťo Mišík, který se svojí kapelou Gingerhead vydal debutové album jako nealkoholický panák u jedné firmy, které dělal design láhví. Zavolal jsem mu a zeptal se ho, jestli bych si mohl tento nápad vypůjčit a zároveň, jestli by se na něm nepodílel jako výtvarník.

Maťo se vším souhlasil a v den koncertu oficiálně vyjde láhev s nealkoholickým a nechemickým energetickým drinkem, jehož součástí je QR kód, který vás přenese na tajnou stránku, kde je naše EP ke stažení. Maťo nakonec bude i kmotrem minialba ve Výpustku.

Co je to přesně za pití?

Je to silně koncentrovaný hnědý čínský čaj Pu-Erh s příchutí citrónové trávy. Celá edice tohoto nápoje nese název Dark a díky tomu, že je to energetický supercloumák, nám toto spojení přišlo skvělé. Navíc hrajeme gotický rock a post punk, takže hořká příchuť dává smysl.

Je to skvělá záležitost například pro řidiče, když je čeká dlouhá cesta a nechtějí pít nějaké chemické drinky. Je to teda síla, dva „panáky“ a celou noc nespíte. Po zalití horkou vodou se z toho ale dá udělat i docela dobrý čaj.

Koncertem v jeskyni také oslavíte nedožité sté narozeniny vašeho dědečka Lubomíra Lipského. Jakým způsobem přesně?

Chtěli jsme v tomto roce dědečka připomenout, díky němu dnes já a mí dva bratranci děláme muziku. Nechával nás zkoušet v jeho vile na půdě, vozil nám aparaturu na koncerty a spolupracoval i na pár našich nahrávkách. Spolu s námi přebíral hudební ocenění Anděl 2009 v kategorii Hard & Heavy za album Negative Face.

A protože v Projektu XIII hraje i můj bratranec Martin, zvolili jsme Výpustek jako dobré místo na rockové připomenutí našeho dědy. V průběhu show se prostřednictvím videomappingu objeví v jedné ze svých stěžejních rolí, jako George Camel z filmu Čtyři vraždy stačí drahoušku. Křtít se bude stylově Huhu koktejlem.

Dědeček se zajímal o to, co hudebně děláte, na několika tvých projektech se i podílel. Myslíte, že by se mu líbil Projekt XIII?

Vždycky si poslechl každou mojí nahrávku i když to nebyl jeho šálek čaje. Dokonce poslouchal i naše raná death metalová dema. Vždycky řekl, že je rád, že máme koníčka a nezahálíme. Zprvu jsem nechtěl, aby se jakkoliv objevoval na našich nahrávkách, protože jsem se bál nařčení z protekce a chtěl jsem si v muzice vyšlapat vlastní cestu sám.

Časem mi došlo, že to byla chyba, takže hostoval na dvou albech Negative Face a podílel se i na mém projektu Mámo, táto, v komoře je krockodýl, což je dětská knížka dvěma CD.

Jakou měl děda rád hudbu?

Měl moc rád písničky Osvobozeného divadla a především Semaforu. Jiří Šlitr byl jeho kamarád a kdykoliv složil něco nového, zašel za dědou, aby mu to u něj doma zahrál. Doma nic moc neposlouchal, ale dříve hrával swing. Ovládal asi pět nástrojů, z toho prim hrály dechové.

V jeho rodném Pelhřimově vedl fyzikář dechový orchestr, a protože si děda potřeboval vylepšit známku z fyziky, naučil se na saxofon, který orchestr zrovna potřeboval. Když už ale konečně na nástroj uměl, místo saxofonisty bylo obsazeno. Scházel ale pozounista, takže se děda naučil ještě na pozoun, místo dostal a známku z fyziky na konci roku měl o stupeň lepší.

Co bude před vámi po koncertu ve Výpustku?

Letos bych měl odjet na Světový kongres muzikoterapie do Kanady, kde mám workshop a přednášku o tom, jak hudba pomáhala našim klientům během covidu. V září nás čeká premiéra arte/drama terapeutického filmu Tloskov Fiction, kde kromě našich klientů hrají i profesionální herci Jaroslav Dušek a Ivan Franěk.

Tento film věnujeme také dědečkovi k jeho nedožitým stým narozeninám. V daleké budoucnosti bych o dědovi rád vydal knihu. V současné době dávám dohromady podklady. Je toho hodně, ale mě to moc baví.