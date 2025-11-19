Masters of Rock 2026: program, vstupenky, doprava

Tereza Hrabinová
  11:29
Od 16. do 19. července 2026 přivítají Vizovice další ročník jednoho z největších rock-metalových festivalů ve střední Evropě. V areálu likérky Rudolf Jelínek vystoupí desítky mezinárodních i domácích interpretů.
Fanoušci na metalovém festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. (červenec 2025)

Fanoušci na metalovém festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. (červenec 2025)

Organizátor festivalu Masters of Rock Jiří Daron (květen 2023)
Marilyn Manson na koncertu v Chicagu. (listopad 2025)
Festival Masters of Rock 2025 ve Vizovicích. Německá metalová kapela Varg...
Fanoušci Masters of Rock běhěm koncertu zpěváka slavných Iron Maiden, Bruce...


Dvaadvacátý ročník Masters of Rock se uskuteční od 16. do 19. července 2026. Přehlídka rockové a metalové hudby se koná pravidelně ve Vizovicích. Očekává se účast asi 20 tisíc návštěvníků.

  • Termín: 16.–19. července 2026
  • Místo: Areál likérky Rudolf Jelínek, Vizovice
  • Vstupenky: Od 3 490 Kč (standard), speciální varianty až 10 000 Kč

Program Masters of Rock 2026

Festival Masters of Rock opět nabídne okolo padesáti kapel z různých koutů planety.

Mezi potvrzené hvězdy ročníku 2026 patří:

  • Helloween: Německá power-metalová legenda oslaví ve Vizovicích 40 let své existence.

Narážíme u vás na vstřícné lidi. Asi to souvisí se slivovicí, přemýšlí Helloween
  • Marilyn Manson: Kontroverzní americký umělec se vrací s novým materiálem a propracovanou koncertní produkcí.

Marilyn Manson dorazí na Masters of Rock. Festival čeká největší bizár v historii
  • Arch Enemy: Švédská metalová kapela přiveze nové album Blood Dynasty.
  • In Flames: Poprvé v historii vystoupí na Masters of Rock i tato vlivná melodic-deathmetalová formace z Göteborgu.
  • The Rasmus, Dirkschneider, Cavalera Conspiracy, Lordi, Primal Fear a další.
  • Visions of Atlantis nabídnou unikátní symfonický koncert ve spolupráci se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů.

Vstupenky na Masters of Rock 2026

Základní čtyřdenní vstupenka je aktuálně v předprodeji za 3 490 Kč (do 30. listopadu nebo do vyprodání edice).

K dispozici jsou také varianty s vyšším komfortem:

  • Tribuna Silver (5 000 Kč) – boční výhled na pódium a přístup k pevným toaletám.
  • Tribuna Gold (6 000 Kč) – sezení v zadní části areálu a privátní bar.
  • Tribuna Platinum (10 000 Kč) – nejlepší výhled, festivalový suvenýr a záznam koncertu.

Festival letos znovu nabídne i VIP kemp s plně vybavenými stany (tzv. Chill Village).

„Jde o reakci na nedostatečnou kapacitu hotelových ubytování v okolí. Kdo hledá větší pohodlí, může zvolit právě tuto možnost,“ komentuje ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Doprava na Masters of Rock 2026

Areál likérky Rudolf Jelínek se nachází pouhé dvě minuty chůze od vlakového nádraží Vizovice. Vlak je tedy nejvýhodnější dopravní variantou.

Každý festivalový den budou vypraveny noční spoje do Zlína zhruba 30 minut po skončení hlavního programu. V pondělí ráno navíc pojede přímý vlak do Otrokovic.

Kde zaparkovat na Masters of Rock 2026

KdeZa kolikAdresa
Velkokapacitní nehlídaná odstavná plocha600 Kč za všechny 4 dny, přímo na místě půjde zakoupit také jednodenní parkování za 200 Kč/den.Pouze 500 metrů od areálu. Doporučujeme rezervovat místo předem. Na místě bude puštěna pouze volná kapacita, která nebude prodána přes on-line rezervační systém.
Parkování v areálu firmy AUTOKAT350 Kč/auto/započatý den, případně 50 Kč/auto/hodina, cena spaní v autě: 100 Kč/osoba/nocZlínská 1169, Vizovice (nad hlavní cestou od Zlína), non-stop hlídané parkoviště
Parkování v areálu firmy H+M200 Kč/auto/den, cena spaní v autě: 100,-Kč/auto/den + 200,-Kč/osoba/denZlínská 1292, Vizovice (nad firmou SOKO, nad hlavní cestou od Zlína, odbočka doprava před Autobazarem Autokat). Kapacita asi 200 aut.
