Dvaadvacátý ročník Masters of Rock se uskuteční od 16. do 19. července 2026. Přehlídka rockové a metalové hudby se koná pravidelně ve Vizovicích. Očekává se účast asi 20 tisíc návštěvníků.
Program Masters of Rock 2026
Festival Masters of Rock opět nabídne okolo padesáti kapel z různých koutů planety.
Mezi potvrzené hvězdy ročníku 2026 patří:
- Helloween: Německá power-metalová legenda oslaví ve Vizovicích 40 let své existence.
- Marilyn Manson: Kontroverzní americký umělec se vrací s novým materiálem a propracovanou koncertní produkcí.
- Arch Enemy: Švédská metalová kapela přiveze nové album Blood Dynasty.
- In Flames: Poprvé v historii vystoupí na Masters of Rock i tato vlivná melodic-deathmetalová formace z Göteborgu.
- The Rasmus, Dirkschneider, Cavalera Conspiracy, Lordi, Primal Fear a další.
- Visions of Atlantis nabídnou unikátní symfonický koncert ve spolupráci se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů.
Vstupenky na Masters of Rock 2026
Základní čtyřdenní vstupenka je aktuálně v předprodeji za 3 490 Kč (do 30. listopadu nebo do vyprodání edice).
K dispozici jsou také varianty s vyšším komfortem:
- Tribuna Silver (5 000 Kč) – boční výhled na pódium a přístup k pevným toaletám.
- Tribuna Gold (6 000 Kč) – sezení v zadní části areálu a privátní bar.
- Tribuna Platinum (10 000 Kč) – nejlepší výhled, festivalový suvenýr a záznam koncertu.
Festival letos znovu nabídne i VIP kemp s plně vybavenými stany (tzv. Chill Village).
„Jde o reakci na nedostatečnou kapacitu hotelových ubytování v okolí. Kdo hledá větší pohodlí, může zvolit právě tuto možnost,“ komentuje ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.
Doprava na Masters of Rock 2026
Areál likérky Rudolf Jelínek se nachází pouhé dvě minuty chůze od vlakového nádraží Vizovice. Vlak je tedy nejvýhodnější dopravní variantou.
Každý festivalový den budou vypraveny noční spoje do Zlína zhruba 30 minut po skončení hlavního programu. V pondělí ráno navíc pojede přímý vlak do Otrokovic.
Kde zaparkovat na Masters of Rock 2026
|Kde
|Za kolik
|Adresa
|Velkokapacitní nehlídaná odstavná plocha
|600 Kč za všechny 4 dny, přímo na místě půjde zakoupit také jednodenní parkování za 200 Kč/den.
|Pouze 500 metrů od areálu. Doporučujeme rezervovat místo předem. Na místě bude puštěna pouze volná kapacita, která nebude prodána přes on-line rezervační systém.
|Parkování v areálu firmy AUTOKAT
|350 Kč/auto/započatý den, případně 50 Kč/auto/hodina, cena spaní v autě: 100 Kč/osoba/noc
|Zlínská 1169, Vizovice (nad hlavní cestou od Zlína), non-stop hlídané parkoviště
|Parkování v areálu firmy H+M
|200 Kč/auto/den, cena spaní v autě: 100,-Kč/auto/den + 200,-Kč/osoba/den
|Zlínská 1292, Vizovice (nad firmou SOKO, nad hlavní cestou od Zlína, odbočka doprava před Autobazarem Autokat). Kapacita asi 200 aut.